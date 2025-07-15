Россияне перешли украинскую границу в новой точке и начали наступление: что происходит на фронте

Российские войска начали активные боевые действия на новом участке фронта, пересек государственную границу на Харьковщине. Об этом сообщил спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин во время телемарафона, отметив, что продвижение врага было остановлено. По его словам, на Харьковском направлении каждый день противник теряет около 100 военных погибшими и ранеными.

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

Шамшин уточнил, что такие потери российской армии равны одной роте каждый день, а через неделю это свыше батальона. Однако такие потери не останавливают противника, и русские войска продолжают активные штурмовые действия.

Он подчеркнул, что российские силы рано или поздно столкнутся с истощением, и тогда это может стать неприятной неожиданностью. В то же время, он признал, что противник имеет численное преимущество и применяет тактику истощения и растяжения украинской обороны.

"Они пытаются атаковать в разных направлениях. Две недели назад активные действия начались вблизи населенного пункта Милово, что к северо-востоку от Большого Бурлука. Там российские войска пересекли границу и пытались продвинуться в село Амбарне, но были остановлены. Затем они изменили направление движения и попытались пройти в направлении села Хатне, но также. обороне, и если им кажется, что такое место найдено, они будут накапливать там пехоту, чтобы развить успех", – рассказал Шамшин.

Спикер также сообщил, что за прошедшие сутки противник совершил пять атак на украинские позиции возле села Зеленое и города Волчанск.

По словам Шамшина, россияне в основном продвигаются небольшими пехотными группами по 3–5 человек, действуя под прикрытием дронов.

Он подчеркнул, что Волчанск почти полностью уничтожен, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

Тем не менее, противник продолжает массированные обстрелы, применяя артиллерию, тяжелое вооружение и реактивные системы залпового огня. Основной угрозой в Волчанске остаются беспилотники, которые россияне имеют в значительном количестве и активно используют.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина может получить тысячи ракет в течение пяти лет . Великобритания поможет Украине преодолевать российские удары, передав 6000 ракет и пусковые установки для усиления ПВО в течение 5 лет. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев провел встречу с делегацией министерства обороны Великобритании и представителями компании Thales UK. Стороны обсудили условия ранее подписанного контракта, финансируемого за счет кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance (UKEF). В рамках этого контракта Украина получит 6000 ракет LMM и пусковые установки RapidRanger для усиления украинской ПВО в течение 5 лет.