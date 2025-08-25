Россияне перерезали горло украинскому военному и выбросили в яму к погибшим: какое состояние сейчас

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова рассказали историю украинского сержанта Вячеслава, пережившего пленение и пытки со стороны российских оккупантов.

История раненого украинского защитника

Как сообщил генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко, во время боевых действий позиции Вячеслава были разбомблены, после чего он попал в плен вместе с семью другими украинскими военными. В плену их пытали с особой жестокостью: избивали, наносили увечий, издевались, и в конце концов все семеро пленных погибли. Младшему из погибших воинов, по словам очевидцев, было около 18 лет.

Вячеславу оккупанты перерезали горло и выбросили в яму с телами замученных собратьев. Однако он выжил: смог зажать рану рукой, перевязал шею куском одежды и в таком состоянии пять дней добирался до своих. Все это время он боролся за жизнь, питаясь мышами и спасаясь от заражения, ведь в ранах появились личинки.

По словам Рыженко, издевательства над пленными совершали боевики, среди которых были и бывшие заключенные, освобожденные Россией для участия в войне.

Сержант удалось выжить, и сейчас он находится под наблюдением врачей в Днепре. Его история стала еще одним доказательством жестоких военных преступлений, которые российские войска совершают против украинских защитников.

