Война с Россией Россияне перерезали горло украинскому военному и выбросили в яму к погибшим: какое состояние сейчас
Россияне перерезали горло украинскому военному и выбросили в яму к погибшим: какое состояние сейчас

Украинский сержант Вячеслав выжил после плена, где оккупанты замучили его собратьев и перерезали ему горло, — сейчас он проходит лечение в Днепре

25 августа 2025, 23:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова рассказали историю украинского сержанта Вячеслава, пережившего пленение и пытки со стороны российских оккупантов.

Россияне перерезали горло украинскому военному и выбросили в яму к погибшим: какое состояние сейчас

История раненого украинского защитника

Как сообщил генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко, во время боевых действий позиции Вячеслава были разбомблены, после чего он попал в плен вместе с семью другими украинскими военными. В плену их пытали с особой жестокостью: избивали, наносили увечий, издевались, и в конце концов все семеро пленных погибли. Младшему из погибших воинов, по словам очевидцев, было около 18 лет.

Вячеславу оккупанты перерезали горло и выбросили в яму с телами замученных собратьев. Однако он выжил: смог зажать рану рукой, перевязал шею куском одежды и в таком состоянии пять дней добирался до своих. Все это время он боролся за жизнь, питаясь мышами и спасаясь от заражения, ведь в ранах появились личинки.

По словам Рыженко, издевательства над пленными совершали боевики, среди которых были и бывшие заключенные, освобожденные Россией для участия в войне.

Сержант удалось выжить, и сейчас он находится под наблюдением врачей в Днепре. Его история стала еще одним доказательством жестоких военных преступлений, которые российские войска совершают против украинских защитников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что The Telegraph сообщает, что в России формируется новая прослойка общества, которая заинтересована в продолжении войны. Речь идет о своеобразной "новой элите" — рабочих оборонительных заводов, семьях военных и контрактников, для которых война стала источником стабильных доходов и социальных привилегий.



Источник: https://fb.watch/BIxuFFPhZg/?fs=e
