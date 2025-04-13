Россияне «перегоняют» «Шахеды» к ближайшим украинским городам, чтобы бить массированно

Российские войска возобновили более типичную схему ударов в конце марта и начале апреля 2025 г. после временного увеличения размера российских пакетов ударов большой дальности в середине февраля и начале марта 2025 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Российские официальные лица пока отказывались участвовать в американо-украинском временном прекращении огня, которое, предположительно, предложил президенту России Владимиру Путину во время встречи 13 марта специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф или прямо отвергал. Предложенное прекращение огня на дальнем расстоянии по энергетической инфраструктуре не потребует от России прекращения всех ударов беспилотниками и ракетами большой дальности, но предложено общее прекращение огня вдоль текущей линии фронта, в воздухе и на море, вероятно, потребует от России прекратить все удары по Украине", — отмечают в ISW .

Российские войска, вероятно, затягивают переговоры об общем прекращении огня, чтобы продолжать преуспевать вдоль линии фронта в Украине и продолжать наносить разрушительные удары на дальнем расстоянии по украинским оборонно-промышленным и гражданским районам, чтобы запугать гражданское население и подорвать способность Украины защитить себя от будущего.

Сообщается, что в последние недели российские войска откорректировали свою тактику ударов на большие расстояния, вероятно, в рамках попытки нанести значительный ущерб ударными пакетами размеров, подобных тем, которые они использовали ранее в этом году, и для запугивания украинских гражданских.

Украинские источники и немецкое издание BILD в конце марта и начале апреля 2025 года сообщили, что российские войска перебрасывают беспилотники дальнего радиуса действия на большой высоте в нескольких километрах от крупных украинских городов и других целей, прежде чем нанести синхронные удары несколькими беспилотниками.

Украинские источники сообщили, что российские войска используют беспилотники "Шахед" в самом плотном порядке, чтобы уничтожить украинские системы противовоздушной обороны, и что российские войска сосредоточивают группу из 10-15 беспилотников "Шахед" за пределами города, прежде чем нанести удар по городу.

Представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат 6 апреля сообщил, что российские войска постоянно модернизируют свои беспилотники "Шахед", баллистические ракеты и тактику нанесения ударов, что усложняет способность украинских сил их сбивать. Ранее оккупанты запускали беспилотники дальнего радиуса действия "Шахед" серией волн против разных целей каждую ночь, и это, как сообщается, попытка управлять беспилотниками в более плотных формированиях свидетельствует о том, что российские войска считают, что эта новая тактика эффективнее преодолеет украинскую противовоздушную оборону.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты нанесли удары по Днепру.