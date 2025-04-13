Россияне «перегоняют» «Шахеды» к ближайшим украинским городам, чтобы бить массированно

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Недилько Ксения
Российские войска возобновили более типичную схему ударов в конце марта и начале апреля 2025 г. после временного увеличения размера российских пакетов ударов большой дальности в середине февраля и начале марта 2025 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны (ISW).
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Российские войска, вероятно, затягивают переговоры об общем прекращении огня, чтобы продолжать преуспевать вдоль линии фронта в Украине и продолжать наносить разрушительные удары на дальнем расстоянии по украинским оборонно-промышленным и гражданским районам, чтобы запугать гражданское население и подорвать способность Украины защитить себя от будущего.
Сообщается, что в последние недели российские войска откорректировали свою тактику ударов на большие расстояния, вероятно, в рамках попытки нанести значительный ущерб ударными пакетами размеров, подобных тем, которые они использовали ранее в этом году, и для запугивания украинских гражданских.
Украинские источники и немецкое издание BILD в конце марта и начале апреля 2025 года сообщили, что российские войска перебрасывают беспилотники дальнего радиуса действия на большой высоте в нескольких километрах от крупных украинских городов и других целей, прежде чем нанести синхронные удары несколькими беспилотниками.
Украинские источники сообщили, что российские войска используют беспилотники "Шахед" в самом плотном порядке, чтобы уничтожить украинские системы противовоздушной обороны, и что российские войска сосредоточивают группу из 10-15 беспилотников "Шахед" за пределами города, прежде чем нанести удар по городу.
Представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат 6 апреля сообщил, что российские войска постоянно модернизируют свои беспилотники "Шахед", баллистические ракеты и тактику нанесения ударов, что усложняет способность украинских сил их сбивать. Ранее оккупанты запускали беспилотники дальнего радиуса действия "Шахед" серией волн против разных целей каждую ночь, и это, как сообщается, попытка управлять беспилотниками в более плотных формированиях свидетельствует о том, что российские войска считают, что эта новая тактика эффективнее преодолеет украинскую противовоздушную оборону.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты нанесли удары по Днепру.
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