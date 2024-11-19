Россияне передадут на фронт оккупантам шкуры оленей для маскировки

Россия планирует отправить военным оленьи шкуры для маскировки на передовой". Об этом заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов. По словам главы российского региона Сергея Носова, с такой идеей выступили местные оленеводы и активисты общероссийского народного фронта (ОНФ).

Оленьи шкуры для оккупантов. Фото: Сергей Носов Live

"Обязательно поддержим инициативу наших оленеводов из Северо-Эвенского округа и активистов использовать оленьи шкуры для маскировки на передовой. Свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия. Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года. Поможем обеспечить перевозку, выделку шкур и передачу нашим бойцам", — заявил чиновник.

Местные оленеводы предложили отправить шкуры на фронт для укрытия техники и сохранения тепла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Батюшки московского патриархата рассказывают оккупантам, что все зло у них от военных КНДР (ВИДЕО)

В сети появилось видео, на котором батюшка Московского патриархата наставляет оккупантов и рассказывает, что все неурядицы, происходящие из-за того, что они пустили к себе северокорейских военных, которые не верят в бога.

"Вы же видите, прибыли из дальних краев наши товарищи корейские, которые не верят в бога. Какую-то хворь принесли с собой, безбожники, и атеистские грехи. Господь наказывает их за это. Но также наказывает нас за то, что приняли их в доме своем". Не берите грех на душу, не слушайте их дьявольские речи. Словом божьим наставляйте их на истинный путь", — обратился батюшка к оккупантам. Видео – по ссылке.