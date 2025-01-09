Россияне перебрасывают технику тягачами и живую силу: какие направления усиливают

На оккупированных территориях происходит активная переброска военной техники тягачами. Преимущественно из Новоазовского направления (из России) через Мариуполь в Бердянское и Никольское направления почти в равном количестве. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко по информации Мариупольского сопротивления.

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

"Важная особенность. Все это происходит при обеспечении патрулей по всему прохождению колонны. В Никольской громаде Мариупольского района началось накопление живой силы и частично техники (мотопехотного направления) в близком к Розовскому району", – отметил он.

По его информации, активно заработал полигон возле с. Сартана к северо-востоку от Мариуполя (строившейся корейцы) по применению ствольной артиллерии.

"Это соответствует увеличению живой силы новоконтрактников в этой части района, что довольно необычно. Потому что пока идет опрокидывание с приморской части района (Мариупольско-Бердянская агломерация). Высокая активность вражеской авиации, сопоставимая с сентябрем/октябрем 2024 года. Впечатление, что "перестали бояться летать". Потому весь декабрь в этом направлении наблюдали значительное снижение", – отметил Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты продолжают накапливать "свежее мясо".

"Оккупированная часть Запорожья начала формировать резервы, а передвижения в сторону Великой Новоселки и Волновахи уменьшаются и де-факто снабжаются остатками подразделений шторм V после обучения", – резюмирует чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в оккупированном Крыму оккупанты стягивают БК в ПВО.







