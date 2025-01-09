Россияне перебрасывают технику тягачами и живую силу: какие направления усиливают

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Недилько Ксения
На оккупированных территориях происходит активная переброска военной техники тягачами. Преимущественно из Новоазовского направления (из России) через Мариуполь в Бердянское и Никольское направления почти в равном количестве. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко по информации Мариупольского сопротивления.
Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко
По его информации, активно заработал полигон возле с. Сартана к северо-востоку от Мариуполя (строившейся корейцы) по применению ствольной артиллерии.
"Это соответствует увеличению живой силы новоконтрактников в этой части района, что довольно необычно. Потому что пока идет опрокидывание с приморской части района (Мариупольско-Бердянская агломерация).
Высокая активность вражеской авиации, сопоставимая с сентябрем/октябрем 2024 года. Впечатление, что "перестали бояться летать". Потому весь декабрь в этом направлении наблюдали значительное снижение", – отметил Андрющенко.
Он добавил, что оккупанты продолжают накапливать "свежее мясо".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в оккупированном Крыму оккупанты стягивают БК в ПВО.
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