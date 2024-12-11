Россияне перебрасывают новую технику в Курскую область

Агенты партизанского движения сопротивления "АТЕШ" зафиксировали движение колонны военных тягачей с мотовездеходами китайского производства "Desertcross 1000-3" по трассе М-4 в направлении Курска. Техника была замечена на участке между Ростовом-на-Дону и Воронежем.

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: АТЕШ

Данная техника используется для выполнения ряда задач: дозорных и разведывательных операций, рейдов, транспортировки грузов и эвакуации раненых. По данным российского Минобороны, путинская армия уже получила 537 таких машин, а к концу 2024 года планируется закупить еще 1590 единиц.

" Накопление багги может свидетельствовать о подготовке российских войск к рейдово-диверсионным операциям на территории Курской области и других приграничных с Украиной территорий. Кроме того, это может говорить о более широком использовании такого рода техники по всей линии фронта ", – отмечают в "АТЕШе".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Донецкой области продолжается усиленный переброс живой силы оккупантов из лагерей подготовки Приазовской части Мариупольско-Бердянской агломерации. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко. По его данным, главное отличие от прежних перебрасываний – это изменение логистики.

"Россияне начали активно использовать гражданский транспорт для перевозки или буксировки военных грузиков, багги и квадроциклов. Подобная транспортировка происходит с территории россии через Мариуполь в Бердянское направление. Самый вероятный пункт назначения Приморск и Токмак. Вновь наблюдаем практику ночевки личного состава в гражданских многоэтажках. Наибольшая концентрация — западная часть города, приближенная к выезда в сторону Никольского и Мангуша", – сообщает Андрющенко.











