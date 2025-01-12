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Россияне отступают на Харьковщине: где контратакуют военные ВСУ

Захватчики пытаются атаковать на Харьковщине, однако ВСУ не допускают продвижения врага

сегодня, 08:07
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Недилько Ксения

Российские войска 11 января продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. Российские войска 10 и 11 января вели наступательные операции к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Старицы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Россияне отступают на Харьковщине: где контратакуют военные ВСУ

Иллюстративное фото

Российский источник утверждает, что украинские войска безуспешно контратаковали в Старице и Волчанске. Военнослужащий украинской бригады, действующей на харьковском направлении, 11 января заявил, что российские войска незначительно отошли в Волчанск, а украинские силы держат оборону к северу от реки Волчья. Военнослужащий заявил, что российские войска постоянно атакуют небольшими группами по два-три человека личного состава при поддержке артиллерии и беспилотников от первого лица (FPV).

Также отмечается, что оккупанты 11 января продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. Бывший представитель народной милиции "ЛНР" подполковник Андрей Марочко заявил 11 января, что российские войска продвинулись севернее Купянска в Двухлетней и что украинские силы контратакуют. Однако ISW не нашел подтверждения этому заявлению.

10 и 11 января русские войска наступали к северу от Купянска в районе Голубовки, к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки и Кучеровки и к юго-востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки.

Российские войска 11 января продолжали наступательные действия на Боровом направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. Российский военкор утверждал, что захватчики продвинулись к километру западнее Макеевки (юго-восточнее Боровой), но ISW не нашло подтверждения этого заявления.

Оккупанты наступали северо-восточнее Боровой возле Лозовой, Загрызово, Песчаное и Зеленый Гай; восточнее Боровой возле Первомайского и Новоегоровки; и юго-восточнее Боровой у Макеевки, Твердохлебового и Грековки 10 и 11 января.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские войска восстанавливают позиции в Курской области.



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