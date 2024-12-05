Россияне отрабатывают потенциальное форсирование Днепра: в СНБО сообщили, готов ли Путин прекратить войну

Пока все действия россиян говорят о том, что они рассматривают сценарий продолжения войны как базовый. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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"У россиян сейчас снижаются темпы привлечения контрактников даже несмотря на большие выплаты. Казалось бы, если бы Россия хотела войну завершать, ничего бы с этим не делала. Но напротив.

Враг сейчас ограничивает бронирование от мобилизации силовиками и сотрудниками ВПК, оставляя большое поле потенциального проведения волны мобилизации в будущем для дешевого пополнения сил.

По социологии решение непопулярно даже для России, но учитывая, что путин не хочет проиграть войну и может манипулировать в течение 2025 года, плюс рекордный бюджет на оборонку и пропаганду, создается впечатление, что кремль думает всех обмануть и сыграть дипломатически в "паузу" для восстановления сил ", – отмечает Коваленко.

Он добавляет, что на этом фоне позиция Украины очень четкая – мир через силу. А жесткое заявление спецпредставителя США Кита Келлога в направлении Москвы также демонстрирует, что трюк Кремля не пройдет со Штатами.

"Отдельно добавлю, что россияне на тренировочных полигонах отрабатывают потенциальное форсирование Днепра.

Учитывая вливание в ВПК, и попытки наращивать состав вооруженных сил, пока не вижу сигналов готовности путина прекратить войну", – подчеркнул Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ОВА: До инаугурации Трампа россияне хотят захватить областной центр По данным председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина, областной прокуратуры и полиции, с середины июля Херсон и соседние села на западном берегу Днепра подверглись более 9500 атак с применением небольших беспилотников, в результате чего погибли 3 человека и сотни получили ранения. Об этом глава области сообщил в интервью Financial Times.

Прокудин сказал Financial Times, Россия развернула несколько своих "лучших подразделений беспилотников" через реку Днепр, которая разделяет Херсон пополам и является линией фронта. По его словам, с берега напротив центра города россияне запускали передовые модели беспилотников, усовершенствуя боевую технику и обучая новых операторов для своего усиленного вторжения. "Россия хочет начать здесь еще одно наступление", — сказал Прокудин, добавив, что российские силы собрали "300 лодок для пересечения реки".