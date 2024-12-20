Россияне отложат битву за Покровск: когда прогнозируют главные бои

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Ткачик Олеся
Сражение за Покровск российским оккупантами, вероятно, придется снова несколько отложить, пока под контролем Сил обороны остатки Курахового и Великой Новоселки, отметил военкор Богдан Мирошников.
Бои в Донецкой области
По его словам, ожидаемо, что до 1 октября враг задачу по захвату Покровска, как планировалось, не выполнил.
По его мнению, бои за покровско-мирноградскую агломерацию будут еще долго, весной 2025 года в том числе, а то и еще позже.
Мирошников предположил, что россияне попытаются ликвидировать наш плацдарм в квадрате Часик-Андреевка-Торецк-Константиновка. По его мнению, враг будет пытаться действовать без перерывов и оперативных пауз, понимая, что способности для проведения подобных кампаний с каждым месяцем будут все больше исчерпываться.
Кроме того, Мирошников добавил, что после стратегической обороны, как правило, следуют наступательные действия. Об этом, говорит он, говорит и любая книга по военному искусству, а также история.
По его мнению, эпопея Дональда Трампа из "я закончу войну за 24 часа/90 дней" ничем не завершится, потому что в первую очередь нет никакого желания идти на "переговоры" у врага.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , поедет ли Зеленский на инаугурацию в Трамп, чтобы там еще раз обсудить ход войны в Украине.
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