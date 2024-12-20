Россияне отложат битву за Покровск: когда прогнозируют главные бои

Сражение за Покровск российским оккупантами, вероятно, придется снова несколько отложить, пока под контролем Сил обороны остатки Курахового и Великой Новоселки, отметил военкор Богдан Мирошников.

Бои в Донецкой области

По его словам, ожидаемо, что до 1 октября враг задачу по захвату Покровска, как планировалось, не выполнил.

"Вот уже 2,5 месяца как особо не сдвинулась с места. Так как тактические успехи в виде захвата Новотроицкого и Шевченко пока особенно ничего врагу не дают в оперативном плане. Это только один фланг, а еще противоположный, где оккупанты пока даже не приступали к выполнению поставленных целей", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, бои за покровско-мирноградскую агломерацию будут еще долго, весной 2025 года в том числе, а то и еще позже.

Мирошников предположил, что россияне попытаются ликвидировать наш плацдарм в квадрате Часик-Андреевка-Торецк-Константиновка. По его мнению, враг будет пытаться действовать без перерывов и оперативных пауз, понимая, что способности для проведения подобных кампаний с каждым месяцем будут все больше исчерпываться.

"Русские мразоты отлично поняли окно возможностей, окончание которого совпадет с началом деградации вооружения и серьезными экономическими проблемами. Но это будет потом. Сейчас мы уже перевалили за экватор вражеского наступления", – добавил эксперт.

Кроме того, Мирошников добавил, что после стратегической обороны, как правило, следуют наступательные действия. Об этом, говорит он, говорит и любая книга по военному искусству, а также история.

Партнеры, которые подталкивают к "переговорам" и хотят кого-то "слить" — не выделяют долгосрочного финансирования и не передают f-16/atacms/etc. Во всех остальных случаях все все прекрасно понимают, поэтому в дальнейшем по-прежнему ход войны будет зависеть от скорости и объемности поставок от союзников", — говорит эксперт.

По его мнению, эпопея Дональда Трампа из "я закончу войну за 24 часа/90 дней" ничем не завершится, потому что в первую очередь нет никакого желания идти на "переговоры" у врага.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , поедет ли Зеленский на инаугурацию в Трамп, чтобы там еще раз обсудить ход войны в Украине.



