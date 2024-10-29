В Запорожской области зафиксированы случаи отказа отдельных подразделений русских оккупационных войск переходить в наступление. По информации агентов движения "АТЕШ" из 1440-го мотострелкового полка, такие взводы задержаны российской военной полицией. Причиной отказа российских военных является понимание того, что штурм укрепленных украинских позиций чрезвычайно рискован и похож на "дорогу в один конец".

Россияне отказывают наступать на Запорожском направлении (фото из открытых источников)

"Все понимают, что штурм украинской обороны — это дорога в один конец. И подобные случаи бывают все чаще", — говорится в сообщении.

Российское командование, в свою очередь, планирует восполнять потери на этом направлении новыми подразделениями, в частности срочниками, вопреки заявлениям о том, что они не будут участвовать в боевых действиях в рамках так называемой "СВО" (специальной военной операции). Это решение еще раз подчеркивает разрыв между заявлениями российского руководства и реальностью в поле боя.

"Это происходит на фоне заверений военно-политического руководства о том, что военнослужащие срочной службы не будут участвовать в "СВО". Но они не были бы собой, если бы не манили".

Как сообщает Kyiv Post со ссылкой на источник в украинских силовых структурах, в Запорожском направлении удерживается сильная линия обороны. По словам источника, любое наступление на этом направлении очень опасно и, по сути, самоубийственно для российских военных: "Там сейчас никто не наступает, только кусают друг друга".

"Поэтому наступать там – самоубийство для россиян. …Там сейчас никто не наступает, только кусают друг друга"., – рассказал собеседник издания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россияне избрали цель на Запорожском направлении