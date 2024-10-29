logo

BTC/USD

73069.09

ETH/USD

2660.05

LTC/USD

73.63

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне отказываются наступать на важном для них направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне отказываются наступать на важном для них направлении

На Запорожском направлении выстроена крепкая и укрепленная линия боевого столкновения.

сегодня, 20:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В Запорожской области зафиксированы случаи отказа отдельных подразделений русских оккупационных войск переходить в наступление. По информации агентов движения "АТЕШ" из 1440-го мотострелкового полка, такие взводы задержаны российской военной полицией. Причиной отказа российских военных является понимание того, что штурм укрепленных украинских позиций чрезвычайно рискован и похож на "дорогу в один конец".

Россияне отказываются наступать на важном для них направлении

Россияне отказывают наступать на Запорожском направлении (фото из открытых источников)

"Все понимают, что штурм украинской обороны — это дорога в один конец. И подобные случаи бывают все чаще", — говорится в сообщении.

Российское командование, в свою очередь, планирует восполнять потери на этом направлении новыми подразделениями, в частности срочниками, вопреки заявлениям о том, что они не будут участвовать в боевых действиях в рамках так называемой "СВО" (специальной военной операции). Это решение еще раз подчеркивает разрыв между заявлениями российского руководства и реальностью в поле боя.

"Это происходит на фоне заверений военно-политического руководства о том, что военнослужащие срочной службы не будут участвовать в "СВО". Но они не были бы собой, если бы не манили".

Как сообщает Kyiv Post со ссылкой на источник в украинских силовых структурах, в Запорожском направлении удерживается сильная линия обороны. По словам источника, любое наступление на этом направлении очень опасно и, по сути, самоубийственно для российских военных: "Там сейчас никто не наступает, только кусают друг друга".

"Поэтому наступать там – самоубийство для россиян. …Там сейчас никто не наступает, только кусают друг друга"., – рассказал собеседник издания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россияне избрали цель на Запорожском направлении



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/atesh_ua/5668
Теги:

Новости

Все новости