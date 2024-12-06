Россияне отказываются воевать против Украины — несмотря на всевозможные поощрения, количество добровольцев постепенно уменьшается. Какое решение властей РФ может помочь пополнить ряды российской армии, рассказали в Центре противодействия дезинформации, сообщает портал "Комментарии".

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По данным Центра, в Государственной Думе РФ планируют внедрить льготную ипотеку под 2% годовых для так называемых участников "СВО".

“Несмотря на огромные, как для рядовых россиян, выплаты из бюджета для добровольно согласившихся подписать контракт для участия в войне, Кремль сталкивается с постоянным снижением количества желающих воевать. В то же время высокие потери требуют постоянного пополнения живой силы”, — говорится в сообщении Центра.

В таких обстоятельствах российские власти прибегают к все новым средствам поощрения, чтобы заставить жителей России идти на войну против украинцев.

"Льготная ипотека – еще одна попытка решить вопрос сокращения набора в армию. В настоящее время в РФ ставка ипотеки без льгот достигает 35%. Существует и так называемая льготная семейная ипотека, где ставка составляет около 6%, но эта программа постоянно недофинансируется из бюджета. Поэтому первый взнос по льготной ипотеке подняли уже до 50%, что делает ее недоступной для большинства россиян”, — уточнили в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Курской области среди находящихся там военных КНДР нарастает недовольство из-за недостаточного объема предоставленной пищи.

По данным разведки, решать проблему с голодными северными корейцами Россия отправила в Курщину генерал-майора Мевлютова — заместителя командующего по ресурсному обеспечению Ленинградского военного округа.