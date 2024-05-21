Четыре земельных массива на территории временно оккупированного Крыма уже сформированы и распределены между участниками захватнической войны в Украине.

В Крыму оккупанты усиливают террор. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, речь идет о 1500 земельных участках, принадлежавших местным коренным жителям, но из-за махинации с российскими паспортами и документацией не были "надлежаще оформлены". Массивы расположены в Сакском и Черноморском районах.

Отмечается, что таким образом Кремль проводит нескрываемый геноцид коренных народов Крыма, поскольку без российских документов лишает людей каких-либо прав, а частная собственность становится наживой военных преступников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время военного положения без того могущественный глава Офиса президента Андрей Ермак еще больше умножил свое влияние, пишет The Washington Post. WP отмечает, что близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него повлекли за собой шквал обвинений: недемократически консолидировал власть в ОП, практически единолично руководит назначениями и увольнениями чиновников, ограничивает доступ к Зеленскому и стремится лично контролировать почти каждое важное решение в военное время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин последовательно меняет РФ, превращая в постоянно мобилизованное государство для длительного ведения войны. Главным шагом Путина на пути к переводу России на военные рельсы стало отстранение от должности министра обороны Сергея Шойгу и приход на его место Андрея Белоусова, ранее работавшего в правительстве, но не имеющего военного опыта.