Россияне осуществили пуски крылатых ракет по Украине: что известно

Как передает портал "Комментарии", в воздушное пространство Украины под утро, 25 февраля, зашли вражеские крылатые ракеты. Перед этим фиксировались пуски с российской стратегической авиации из района Энгельса в сторону Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Внимание! Крылатые ракеты в Черниговской области, в южном направлении", — говорится в заявлении военных в 05:50.

Сообщалось, что ракеты противника продолжали движение в направлении Киевской области. В шесть утра военные рассказали, что крылатые ракеты изменили направление движения, и направляются в сторону Полтавской области.

"В воздушном пространстве Полтавщины. Пирятин в укрытие!", – говорилось в заявлении военных.

В 06:05 в Воздушных силах заявили об изменении движения крылатых ракет врага в Черкасскую область, в частности в направлении Черкасс. Местных жителей просят находиться в укрытиях. Черкасские паблики сообщили о взрыве, который был слышен вблизи города.

Позже военные рассказали, что крылатые ракеты противника продолжили движение в направлении Капитановки Кировоградской области. Затем стало известно о движении ракет на юго-запад, а также фиксировалось изменение курса в направлении Калинополь / Тальное Черкасской области, и очередное изменение курса движения крылатых ракет в направлении Буки (Черкащина).

"Крылатые ракеты в воздушном пространстве Киевщины, курсом на Ставище, Белую Церковь", — рассказали военные и добавили позже, что крылатые ракеты сменили курс в направлении Житомира.

Также отметим, что по данным Военно-Морских сил ВСУ, по состоянию на утро в Черном море фиксируется 1 носитель "Калибров" общим залпом до 4 ракет. Между тем в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

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