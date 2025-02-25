Россияне оккупировали Запорожье и продвинулись в Донецкой области

Украинские военные отвергли противника из Успеновки Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

В то же время враг оккупировал Запорожье в Донецкой области и продвинулся возле Скудного и Новоочереватого, отмечают аналитики проекта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты заявили о продвижении в Запорожье. Глава комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету Владимир Рогов сообщил росСМИ, что оккупанты якобы выбили украинских военных из населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Слова россиянина приводит прокремлевское агентство ТАСС.

Как рассказал Рогов, "продолжается зачистка села от остатков подразделений ВСУ". Пятихатки находятся в западной части Запорожья. 21 февраля Рогов сообщал РосСМИ, что ВС РФ заняли половину Пятихаток. Он также заявил о взятии двух наблюдательных пунктов ВСУ в Запорожье.

"Российские подразделения продвинулись к занятым Вооруженными силами Украины (ВСУ) сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области, выбив противника из опорного пункта на ореховском направлении", – также сообщил Рогов пропагандистам ТАСС.

"Наши войска четко идут с юга в Щербаки и Малые Щербаки, взяли один опорник и два надзорных пункта противника", — сказал собеседник агентства.

24 февраля Рогов сообщил ТАСС, что российские подразделения заняли два больших опорных пункта ВСУ в районе села Щербаки.

Также "Комментарии" писали , что российские войска атаковали у международной границы на северо-востоке Сумской области у Журавки; северо-западнее Суджи в районе Свердликово, Лебедевки, Никольского, Малой Локни, Погребки; и юго-восточнее Суджи в районе Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).