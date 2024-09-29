Россияне оккупировали село возле Покровска

Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на Силы обороны Украины в Донецкой области. Как сообщает аналитический проект DeepState , российские военные оккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области — село Мариновка, расположенное в Новогродовской общине Покровского района.

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

"Враг оккупировал Мариновку и продвинулся возле Новогродовки", — говорится в сообщении.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток на фронте произошло 68 боевых столкновений. Оккупанты активно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.

На Покровском направлении российские войска совершили 13 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка и Селидово. Силы обороны Украины сдерживают натиск противника и отразили 11 атак, в то время как два боя еще продолжаются.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ситуация под Покровском может кардинально измениться. Спектр всех средств, которые Силы обороны Украины приготовили российским оккупантам, "изменят ситуацию целиком и кардинально", в частности, на Покровском направлении. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гаркав.

Военный отметил, если раньше враг усиленного и уверенного продвигался вперед, приближаясь к Покровску, то теперь такого продвижения практически не происходит. Действия Вооруженных сил Украины дают свои плоды.

По его словам, нашим бойцам удается возвращать под свой контроль не только улицы, но и населенные пункты, правда, небольшие. Сегодня, Новогродовка, Николаевка – это там, где враг пытается интенсивно действовать, ВСУ ему сбивают потенциал и продвигаются.

