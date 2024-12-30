Россияне оккупировали новые украинские территории: где прорвали оборону

Враг продвинулся возле Тернов, Воздвиженки, Новоукраинки, Успеновки, Дальнего, Солнцtвки, в Новоелизаветовке, Волковом, Курахово и Шевченко. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState. в пояснительной записке к обновленной карте боевых действий.

Иллюстративное фото

Также, по данным аналитиков, в точнее район севернее Новоелизаветовки.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты заявили о захвате нового населенного пункта в Донецкой области – Новооленовки. Вражеские войска вывесили свой флаг на одном из зданий. Видео опубликовали в оккупационном Минобороны РФ.

Об оккупации этого населённого пункта на Покровском направлении в DeepState сообщали еще 24 декабря.

"Кадры освобождения населенного пункта Новооленовка ДНР подразделениями группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении. Военнослужащие поставили флаг России в освобожденном населенном пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики", — написали в оккупационном министерстве обороны рф.

Также портал "Комментарии" писал, что в Покровске уже нет связи, света и интернета. Такая же ситуация была и в Бахмуте, когда линия фронта быстрыми темпами приближалась и шли бои за город, а также во всех других городах, куда пришел "русский мир".

В связи с усложнением ситуации безопасности, в ГВА призывают жителей не медлить с эвакуацией. Напоминаем, что отправка эвакуационных поездов осуществляется со станции Павлоград I. Для регистрации на поезд необходимо оставить заявку, позвонив в контактный центр Покровской городской военной администрации по номеру: 0-800-300-101.