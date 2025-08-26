Со вчерашнего вечера на трассе М-14 Херсон-Николаев наблюдается высокая активность российских дронов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Россияне охотятся на гражданские автомобили с дронов: какая государственная трасса стала опасной

"Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настоятельно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту", – сообщил глава области.

Позже он добавил, что на трассе М-14 Херсон-Николаев возможны ограничения движения.

"В случае фиксации вражеских дронов автодорогу будут перекрывать временно. Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут. Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", – подчеркнул Прокудин.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ организовать курсы для военных и гражданских добровольцев, где их будут учить сбивать беспилотники из обычного гладкоствольного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские государственные СМИ.

В документе говорится, что в программу подготовки должны привлекать не только солдат, но и добровольцев из числа населения. Для уничтожения дронов планируют использовать разные типы охотничьих ружей — от полуавтоматических и многоствольных до насосных дробовиков и моделей с сменными стволами. Кроме того, Путин обязал ускорить поставки на фронт маскировочных сеток и обеспечить автомобили для "эвакуации раненых" средствами защиты от ударов дронов.