Россияне объявили план "перехвата": ищут своих дезертиров

На временно оккупированных территориях Херсонской области Российская гвардия проводит рейды в поисках сбежавших из армии РФ дезертиров.

В армии РФ увеличилось количество дезертиров. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, в регионе зафиксированы случаи массового неисполнения приказов российскими военными из-за низкого морального положения и злоупотребления алкоголем.

Отмечается, что в результате оккупационное командование приняло решение провести рейды полицейских в заброшенных населенных пунктах с целью отыскать дезертиров.

По данным Центра сопротивления, находящих беглецов бросают в "мясные" штурмы на других направлениях фронта.

Таким образом, добавили в Центре сопротивления, враг запугивает личный состав и поддерживает дисциплину. Однако практика показывает, что даже подобные методы не помогают.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество попадающих на фронт бракованных мин не представляет системной угрозы для обороноспособности Украины, заявил народный депутат Федор Вениславский. По словам парламентария, информация, которую активно обсуждают в медиа эксперты и политики, может быть "спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении российские захватчики прорвались в населенный пункт Шевченко, который находится с фланга города. "Обстановка на участке Шевченко — Новотроицкое очень тяжелая. Россияне бросают на штурмы много живой силы. Россияне группами по 5-15 человек пытаются пробираться оврагами и балками вдоль железной дороги, пролезают по труднопроходимой местности. Таким маневром враг пытается обойти населенный пункт Шевченко, поэтому будет посылать больше живой силы, чтобы пробить коридор и обойти населенный пункт", — сообщил офицер ВСУ "Алекс".