Россияне объявили эвакуацию из еще одного города: они могут попасть в новый "котел"

Силы обороны Украины продолжают успешное продвижение в Курской области России, и под угрозой оказался еще один российский город – Рыльск. По информации военного эксперта, летчика-инструктора и полковника запаса ВСУ Романа Свитана, сейчас в Сумской области находятся украинские силы, которые могут быть использованы для наступления в направлении Суджи к Корневому, а оттуда — в Рыльск.

Операция в Курской области (фото из открытых источников)

Свитан отмечает, что российские оккупанты недооценили возможность использования дороги из Глухова в Рильск для передвижения украинской техники, из-за чего и начали эвакуацию местного населения.

"Если начать движение с Глухова на Рыльск, то украинские силы могут полностью отрезать российскую группировку, застрявшую в боях близ Снагости на территории Курщины", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что создание так называемых "маленьких котлов" на территории Курской области является частью общей стратегии ВСУ. Эта тактика заключается в оперативном окружении противника, отрезке путей и ожидании, пока вражеские войска будут вынуждены сдаться.

По словам Свитана, такая стратегия позволяет не только брать в плен большое количество российских военных для будущих обменов, но и минимизировать потери среди украинских защитников.

Напомним, что "Комментарии" писали об окружении россиян в Курской области . Соучредитель и аналитик платформы DeepState Роман Погорелый рассказал, что в одном из участков Курской области российские войска оказались в окружении. Однако делать выводы о развитии событий пока еще рано.

По словам Погорелого, Вооруженные Силы Украины продолжают активные боевые действия на территории Курской области. Россияне пытаются контратаковать на западных флангах, где находятся украинские военные. На отдельных участках враг смог вернуть под свой контроль некоторые населенные пункты, но ситуация остается динамичной, и территория переходит из рук в руки.

