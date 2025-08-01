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Россияне обвиняют ВСУ в коварных действиях: что известно

Кремль обвиняет ВСУ в якобы минировании тел кошек и зайцев на Харьковском направлении

1 августа 2025, 13:36
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Недилько Ксения

Российские военные обвиняют ВСУ в коварных действиях – минировании тушек кошек и зайцев в Харьковском направлении. Такое пишут российские пропагандистские СМИ.

Россияне обвиняют ВСУ в коварных действиях: что известно

Россияне обвиняют ВСУ в коварных действиях: что известно

На самом же деле именно русские войска неоднократно использовали тушки животных для минирования территорий, в частности сбрасывали их с дронов.

Это очередная попытка переложить вину за собственные преступления и отвлечь внимание от террора России на фронте и оккупированных территориях.

                                                                                                                                          

Россияне обвиняют ВСУ в коварных действиях: что известно - фото 2

                                                                                                                                   

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вблизи города Северск на Донетчине местный житель подобрал вражеский дрон "ждун", который дистанционно взорвал российский оператор, дождавшись, пока гражданский загрузит беспилотник на мотоцикле. опубликовал видео гибели мужчины.

"Все гражданские должны понимать, что дроны это не игрушка, а опасное оружие и орудие уничтожения других человеческих существ. Так же должны понимать, что цель россиян уничтожить всех украинцев, поэтому российский оператор не пожалеет гражданского, что, собственно, и подтверждает этот случай", — пишет Цаплиенко.

Также "Комментарии" писали , что учитель информатики в Черновцах несколько месяцев "минировал" школы и садики. Ему присудили год и шесть месяцев за решеткой: для чего "минировал" школы и садики.



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