Россияне обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые

За утро в Херсоне от вражеских дронов один человек погиб, один получил ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

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В результате погибла 68-летняя женщина, которая на момент взрыва находилась на улице.

Мужчину 59 лет сотрудники полиции доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими из России.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты обстреляли Днепр вчера вечером.

Вчера с вечера оккупанты запустили БпЛА типа "Шахед" по большим городам, среди которых Днепр. В течение ночи была 1 воздушная тревога, длившаяся 6 часов. 38 мин. В городе работало ПВО, местные жители слышали мощные взрывы. В результате атаки "Шахедов" по районам города произошли пожары в жилых застройках, изуродованы жилые дома, окна в квартирах горожан, автомобили во дворах.

"Из-за атаки дронов в Днепре произошло сразу несколько пожаров. Загорелись авто, объекты инфраструктуры. Все службы работают. Есть ли пострадавшие – выясняем", – написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак вчера в 23:04.

Сегодня утром Сергей Лысак сообщил, что все пожары, возникшие в Днепре из-за атаки БПЛА, спасатели потушили. Пострадали три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь была оказана на месте. В городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек побиты, еще несколько – уничтожены. Зацепило и 2 грузовика. На местах работают все службы. Привлечены благотворители, издающие строительные материалы. Коммунальщики убирают территорию. Защитники неба уничтожили в области 6 БПЛА.