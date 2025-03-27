logo

BTC/USD

84309.49

ETH/USD

1886.71

LTC/USD

87.46

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые

Оккупанты охотятся на людей дронами: есть погибшие и раненые

27 марта 2025, 08:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

За утро в Херсоне от вражеских дронов один человек погиб, один получил ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

Россияне обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото

В результате погибла 68-летняя женщина, которая на момент взрыва находилась на улице.

Мужчину 59 лет сотрудники полиции доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими из России.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты обстреляли Днепр вчера вечером.

Вчера с вечера оккупанты запустили БпЛА типа "Шахед" по большим городам, среди которых Днепр. В течение ночи была 1 воздушная тревога, длившаяся 6 часов. 38 мин. В городе работало ПВО, местные жители слышали мощные взрывы. В результате атаки "Шахедов" по районам города произошли пожары в жилых застройках, изуродованы жилые дома, окна в квартирах горожан, автомобили во дворах.

"Из-за атаки дронов в Днепре произошло сразу несколько пожаров. Загорелись авто, объекты инфраструктуры. Все службы работают. Есть ли пострадавшие – выясняем", – написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак вчера в 23:04.

Сегодня утром Сергей Лысак сообщил, что все пожары, возникшие в Днепре из-за атаки БПЛА, спасатели потушили. Пострадали три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь была оказана на месте. В городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек побиты, еще несколько – уничтожены. Зацепило и 2 грузовика. На местах работают все службы. Привлечены благотворители, издающие строительные материалы. Коммунальщики убирают территорию. Защитники неба уничтожили в области 6 БПЛА.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости