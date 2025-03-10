Россияне обстреляли еще один город Донецкой области: люди под завалами

В ночь с 8 на 9 марта около 01:00 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел (тип вооружения устанавливаемого) северо-западной части г. Покровск. Попадание произошло на территорию частного предприятия. Повреждены 7 гаражных помещений и 2 административных здания. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

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В то же время армия РФ нанесла еще один удар по северной части города, в результате которого поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших не поступала.

9 марта около 05:00 враг атаковал центральную часть Покровска (тип вооружения устанавливается). В результате вражеской атаки повреждены 4 частных дома, под завалами одного из которых находятся два человека 1986 г.р. и 1992 г.р.

Около 12:30 армия России попала в частный сектор западной части города. В результате обстрела ранена 86-летняя местная жительница.

В 14:27 произошел вражеский обстрел со стороны РОВ (тип вооружения устанавливается) центральной части города. Покровск, в результате которого повреждены два частных домохозяйства, в одном из которых произошел пожар. Из-за составляющей безопасности силы и средства ГСЧС не привлекались. Информация о пострадавших не поступала.

По данным начальника ОВА Вадима Филашкина по состоянию на утро, известно, что в Покровске 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены 8 домов, 2 админздания и 7 гаражей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как утром 8 марта спасатели проинформировали, что количество погибших в результате российских ударов в Доброполье на Донетчине выросло по меньшей мере до 11, еще 30 человек ранены.