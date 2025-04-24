Россияне обнаружили «нарколабораторию ВСУ» в Курской области: что известно

В Курской области оккупанты пытаются максимально создать аморальный образ военных ВСУ, рассказывая о "зверствах ВСУ", сдаче в плен, покидании позиций и найденных нарколабораториях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В качестве доказательства россияне демонстрируют видео с разбитой лабораторной посудой, шприцами и военным кителем без опознавательных знаков. Видео имеет признаки постановки: по нему невозможно идентифицировать время, место съемки и назначение вещей.

Враг утверждает, будто ВСУ на территории Курщины изготовляли наркотики, которые использовали в качестве допинга перед боями. Этот фейк является типичным для ru -пропаганды. Еще в 2022 году появлялись подобные сюжеты о "нарколабораториях" в Рубежном, Лисичанске, Мариуполе и т.д. Ни одна из этих выдумок россиян не имела подтверждения.

Фейки о "боевых наркотиках" являются частью крупной дезинформационной кампании врага по дискредитации Сил обороны Украины и смещения фокуса внимания по военным преступлениям россиян в Украине, отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как пропагандистские медиа распространили фейковую информацию о том, что украинские военные якобы отказались выполнять приказы у Олешни в Курской области и покинули свои позиции.