Россияне ночью почувствовали ад ударов ВСУ: власть жалуется на пожары и обесточивание

По сообщениям российских источников, над городом Новошахтинск в Ростовской области раздалось по меньшей мере пять взрывов. В результате произошел масштабный пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, который ранее уже подвергался ударам беспилотников. Telegram-канал Astra информирует, что ВСУ нанесли удар по этому НПЗ, что привело к возгоранию.

Фото: скриншот

По данным OSINT-сообществ, завод в Новошахтинске охраняют несколько систем зенитной обороны, в том числе "Панцирь" и "Тор". Этот завод является единственным работающим нефтеперерабатывающим предприятием в Ростовской области России, запущенным в 2009 году. Он специализируется на производстве различных видов топлива, включая мазут, судовое и дизельное топливо, а также прямогонный бензин. Мощность завода составляет 7,5 миллиона тонн нефти в год.

Также минувшей ночью беспилотники атаковали Воронежскую область. Местные жители сообщили об ударе по селу Журавка, где был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Поэтому несколько населенных пунктов остались без электроснабжения, а движение пассажирских поездов было задержано.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что системы ПВО уничтожили более пяти беспилотников, пострадавших среди гражданских нет. Он также добавил, что оперативные службы уже работают над возобновлением электроснабжения.

Кроме того, Росэнергоатом сообщил о временном отключении от сети энергоблока №7 Нововоронежской АЭС в связи с инцидентом.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 21 августа российские оккупационные войска провели массированный ракетно-дроновый удар по Украине, соединив разные виды оружия в единую атаку. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран ВСУ майор запаса Алексей Гетьман в эфире "Radio NV".