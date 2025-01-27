Россияне несут безумные потери в боях за Суджу: подробности от ВСУ

Российские оккупанты, наступая в Курской области в направлении города Суджа, несут огромные потери, сообщил украинский военный Станислав Краснов.

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

"Суджа неплохо смотрится после освобождения от российской оккупации. На этом направлении россияне несут действительно огромные потери", – рассказал Станислав Краснов.

Для уничтожения россияне, отметил боец ВСУ, украинской армии приходится тяжело и много работать.

Военный отметил, что хотел бы о многом написать, однако для этого у него нет времени.

"Есть что сказать. И о коррупции. И о генералах-"мясниках". И о бешеных темпах и объемах воздействия российского ИПСО на украинцев. И о жалкой политической суете. Впрочем, дойдет и до этого время. Главное — верьте в победу и помогайте ВСУ", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлог заявил, что потери Украины больше, чем потери США во время вооруженных конфликтов во Вьетнаме и Корее. По его словам, обе стороны понесли потери в "сотни тысяч жертв". Он сравнил Мариуполь по величине с американским Денвером и напомнил, что этот город полностью разрушили войска РФ.

Также портал "Комментарии" писал, что российские захватчики потеряли в Торецке 50 военных погибшими, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Торецком направлении день был довольно жаркий. Россияне снова выдвигались своим боевым порядком "цыганский табор" на позиции Сил обороны в районе Нелиповки. Думаю, вы уже поняли, что в основном использовали советский автопром и даже несколько старых ББМ", — рассказал военный. По словам офицера ВСУ, "была драка", в результате которой 50 врагов погибли.