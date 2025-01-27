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Марьян Ощановский
Российские оккупанты, наступая в Курской области в направлении города Суджа, несут огромные потери, сообщил украинский военный Станислав Краснов.
РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников
Для уничтожения россияне, отметил боец ВСУ, украинской армии приходится тяжело и много работать.
Военный отметил, что хотел бы о многом написать, однако для этого у него нет времени.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлог заявил, что потери Украины больше, чем потери США во время вооруженных конфликтов во Вьетнаме и Корее. По его словам, обе стороны понесли потери в "сотни тысяч жертв". Он сравнил Мариуполь по величине с американским Денвером и напомнил, что этот город полностью разрушили войска РФ.
Также портал "Комментарии" писал, что российские захватчики потеряли в Торецке 50 военных погибшими, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Торецком направлении день был довольно жаркий. Россияне снова выдвигались своим боевым порядком "цыганский табор" на позиции Сил обороны в районе Нелиповки. Думаю, вы уже поняли, что в основном использовали советский автопром и даже несколько старых ББМ", — рассказал военный. По словам офицера ВСУ, "была драка", в результате которой 50 врагов погибли.
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