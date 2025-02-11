Российские захватчики существенно активизировались на Кураховском направлении и пытаются захватить украинские позиции, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает. Фото из открытых источников

Он рассказал, что в результате штурмовых действий 11 февраля россияне потеряли два танка и три бронетранспортера.

"На Кураховском направлении в районе Зеленовки бешеная интенсивность боевых действий. Если под утро были успехи у противника, то на данный момент противнику удалось нанести значительные потери. Наши ребята уничтожили два танка и три МТЛБ, а также зачистили часть Зеленовки", – рассказал военный "Алекс".

Офицер ВСУ отметил, что такая интенсивность боев напоминает 2022-2023 годы, когда в течение суток одна деревня могла переходить из рук в руки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у российской армии сейчас есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль. "Летом наши силы перемололи большое количество техники и пехоты врага. Сейчас в России есть пехота, а вот с техникой у них гораздо хуже", — рассказал Кирилл Беркаль. Военный добавил, что сейчас для вражеской Кантемировской дивизии, начинавшей воевать на Т-90 и имевшей в резерве Т-80, приходят поставки с техникой, рыжей от ржавчины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для Дональда Трампа во время заключения мира, чем действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал CNN. Издание отмечает, что последние разговоры о выборах в Украине в случае остановки огня повлекли за собой "неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского".