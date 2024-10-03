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Россияне не оставляют попыток отразить утраченные позиции: где атакуют ВСУ

Оккупанты не оставляют попыток отбить Волчанский агрегатный завод

сегодня, 13:48
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Ткачик Олеся

Ситуация на Волчанском агрегатном заводе остается напряженной. Утрата этого промышленного объекта стала значительным ударом для российских оккупантов, из-за чего они пытаются применить все возможные виды вооружения, в том числе тяжелые огнеметные системы и управляемые авиационные бомбы (КАБы). Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии для 24 Канала рассказал, как российские войска пытаются вернуть контроль над заводом.

Россияне не оставляют попыток отразить утраченные позиции: где атакуют ВСУ

Волчанский агрегатный завод

По его словам, Волчанский агрегатный завод — крупная промышленная зона, которая имеет систему укреплений и подземные хранилища. При надлежащей поставке, россияне могли бы долго удерживать этот объект. Эксперт отметил, что захватчики надеялись, что после зачистки завода украинскими штурмовыми подразделениями Главного управления разведки украинские силы отойдут. Однако при закреплении основных украинских войск российские войска бросили все силы, не жалея техники и пехоты, чтобы попытаться отбить завод.

"Привлекли боевые бронированные машины, облепленные российской пехотой, с наскока пытались прорваться и отбить Волчанский агрегатный завод. Попытались применить резервы. Им этого не удалось", – говорит Кузан.

Россияне не предпринимали подобных попыток раньше, поскольку были уверены, что их подразделения в Волчанске надежно закрепились и не нуждаются в дополнительном сухопутном коридоре для сдерживания украинских резервов.

Как сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев, после того как украинские силы ГУР зачистили завод от российских военных, этот объект стал основной целью для российских оккупационных войск.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.




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Источник: https://24tv.ua/vovchanskiy-agregatniy-zavod-yak-rosiyani-probuyut-yogo-vidbiti_n2654873
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