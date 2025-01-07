Россияне не могут прийти в себя: известны первые результаты наступления ВСУ на Курщине

Силы обороны Украины достигли продвижения северо-западнее Суджи и закрепляются на новых позициях, об этом в эфире Эспрессо сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец

Бои в Курской области

При этом эксперт подчеркнул, что боевые действия на территории Курской области остаются в центре внимания международного сообщества. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил стратегическую важность этого участка фронта, особенно в контексте возможных переговоров с Россией. влияние на дальнейшие дипломатические решения.

"В настоящее время наши войска, вероятно, закрепляются на новых участках, где они продвинулись северо-западнее Суджи", — отметил Згурец.

По словам эксперта, по состоянию на 6 января российские войска понесли значительные потери на этом участке фронта. В общей сложности выведено из строя 38 тысяч человек, из которых 15 тысяч — погибшие. Общая численность российской группировки в регионе составляла около 90 тысяч военных, включая подразделения из Северной Украины.

Згурец добавил, что боевые действия заблокировали значительные силы противника в Курской области. Однако враг, вероятно, попытается усилить давление на украинские подразделения, которые осуществляют контратаковые действия.

Эксперт также обратил внимание на эффективность украинских бронетранспортеров, которые наносят значительные потери российской пехоте.

"Также украинская армия активно использует дальнобойные системы для блокирования поставок резервов противника в Курскую область. То есть сейчас происходит интеграция возможностей Вооруженных Сил Украины в рамках контратакующих действий в Курской области", — подытожил Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где на Курщине продолжаются наиболее ожесточенные бои.



