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Россияне не хотят воевать с Украиной: готова ли РФ завершить войну

Как россиян поощряют отправляться на войну в Украину

4 января 2025, 19:05 comments2015
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Кречмаровская Наталия

В России пытаются мотивировать граждан идти на войну в Украину большими выплатами. Самарская область РФ объявила рекордные выплаты – 4 млн рублей за подписание контракта на участие в войне против Украины.

Россияне не хотят воевать с Украиной: готова ли РФ завершить войну

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что такое решение свидетельствует о существенном уменьшении количества желающих умирать за империалистические амбиции Путина даже за шестизначную сумму.

“На фоне этого в России уменьшают выплаты ветеранам, которые уже не могут быть полезными для режима, сокращаются другие бюджетные расходы. Кроме того, вопреки победным заявлениям Кремля, санкции все же существенно давят на российскую экономику”, — объяснили в Центре противодействия дезинформации.

При этом в Центре подчеркнули, что, несмотря на манипулятивные заявления Кремля о якобы готовности к переговорам действия российской власти, свидетельствуют, что у нее нет никакого желания заканчивать войну в Украине.

Напомним, что на временно оккупированных территориях пытаются мобилизовать мужчин на войну против Украины. Для этого, как писал портал "Комментарии", привлекают полицию — обещают премию за каждого мобилизованного.

В Центре национального сопротивления рассказали, что на то русские пытаются завербовать подозреваемых любых уголовных правонарушениях в ряды своей армии.

Отмечается, что перед полицией был поставлен план мобилизации, который составляет 10% от всех задержанных в регионе. Именно таким способом враг планирует выполнить план по мобилизации на временно оккупированной территории, ведь в настоящее время планы провалены из-за нежелания местных служить в армии оккупанта.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12907
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