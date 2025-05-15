Россияне не дождались летнего наступления: где начались горячие бои

Покровское направление в Донецкой области остается одним из ключевых для российских войск. Как отметил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, российские захватчики уже планируют летнюю наступательную кампанию, ведь весенняя завершилась без ощутимых успехов.

Война в Украине

Как подчеркнул Братчук, Покровское направление остается приоритетным для врага. По его словам, речь идет об очередном этапе весеннего наступления Российской Федерации, постепенно переходящем в летнюю кампанию. Поскольку весенняя фаза завершается без стратегических результатов даже на оперативно-тактическом уровне, Россия всерьез рассматривает возможность продолжения атак летом, добавил военный.

По его словам, для атак на Покровском направлении Россия активно использует мотопехотные подразделения. Речь идет о багах, мотоциклах и другой технике, обеспечивающей быстрое передвижение и попытки захвата отдельных участков фронта.

То есть, говорит военное, Покровское направление остается приоритетным для врага, но летняя кампания, вероятно, охватит и другие ключевые зоны, в частности, Константиновку. Далее в фокусе – Краматорско-Славянская агломерация и районы Часового Яра и Торецка.

"Интенсивность боевых действий, по моему мнению, будет только расти", — отметил Братчук.

Кроме того, он сообщил, что российские войска сконцентрируют резервы в Покровском, Лиманском и Краматорском направлениях, рассматривая их как ключевые для реализации стратегических целей летней кампании.

"Это попытка оккупации всей территории Донецкой области. Соответственно, временное направление стало более активным, потому что здесь речь идет о продвижении врага в сторону Днепропетровской области. Но я бы это рассматривал не столько, как продвижение именно на Днепропетровщину, а выход к южным административным границам Донецкой области. Опираясь на это, враг уже планирует". и завязать там бои", – говорит Братчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где у россиян "СВО" пошла не по плану.



