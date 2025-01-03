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Россияне не будут иметь никаких шансов на победу в 2025 году: условие

У Украины есть все шансы нанести России сокрушительное поражение в войне

сегодня, 12:28
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Ткачик Олеся

Решение новоизбранного президента США Дональда Трампа по поддержке Украины может оказать значительное влияние на ход войны. Трамп заявил, что в случае если Россия не согласится на предложенные ей условия, помощь Украине будет увеличена. По его словам, речь идет о сумме в 500 миллиардов долларов, которая может быть направлена на поставку современного оружия.

Россияне не будут иметь никаких шансов на победу в 2025 году: условие

Россия и Украина

Если эта помощь будет реализована посредством передачи значительного количества новейшего вооружения, у России не останется шансов на успех в войне. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, сообщает Обоз.

"Если нам будет передано самое современное оружие на сумму 500 миллиардов, но не с точки зрения мешков с деньгами, а контейнеров с оружием, то у россиян шансов в этой войне не будет. Тогда это действительно будет существенная помощь. Думаю, нам хватит людей, которые могли бы пользоваться этим оружием, хотя вопрос с мобилизацией с повестки дня никто не снимал", – отметил Гетьман.

По словам военного эксперта, Украине необходимы значительно большие объемы военной техники, чем предоставляемые сейчас.

"Проще говоря, нам нужны не 30 танков Abrams, а 300, не 20 самолетов, а 200, не две ракеты Tomahawk, которые нужно в сервант поставить и пыль с них сдувать, а 200. Вот это была бы существенная помощь", – сказал Гетьман.

Военный эксперт также подчеркнул, что масштабное вооружение способно стать решающим фактором в достижении победы над агрессором.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что есть три сценария завершения войны – оптимистический, пессимистический и реальный, говорит политолог, военный Кирилл Сазонов. По его словам, от партнеров Украины и цен на нефть будет зависеть, какой из этих сценариев будет воплощен в жизнь.




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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/putin-ne-planue-zakinchuvati-vijnu-2025-roku-na-tse-zdaten-tramp-intervyu-z-majorom-getmanom.htm%D1%94
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