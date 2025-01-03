Россияне не будут иметь никаких шансов на победу в 2025 году: условие

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Ткачик Олеся
Решение новоизбранного президента США Дональда Трампа по поддержке Украины может оказать значительное влияние на ход войны. Трамп заявил, что в случае если Россия не согласится на предложенные ей условия, помощь Украине будет увеличена. По его словам, речь идет о сумме в 500 миллиардов долларов, которая может быть направлена на поставку современного оружия.
Россия и Украина
Если эта помощь будет реализована посредством передачи значительного количества новейшего вооружения, у России не останется шансов на успех в войне. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, сообщает Обоз.
По словам военного эксперта, Украине необходимы значительно большие объемы военной техники, чем предоставляемые сейчас.
Военный эксперт также подчеркнул, что масштабное вооружение способно стать решающим фактором в достижении победы над агрессором.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что есть три сценария завершения войны – оптимистический, пессимистический и реальный, говорит политолог, военный Кирилл Сазонов. По его словам, от партнеров Украины и цен на нефть будет зависеть, какой из этих сценариев будет воплощен в жизнь.
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