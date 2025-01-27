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Россияне наступают на Часов Яр: взорвали трубы канала Северский Донец — Донбасс

Оккупанты пытаются оккупировать Часов Яр, чтобы дальше пойти на Константиновку

сегодня, 14:49
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Недилько Ксения

Российские войска усилили свою активность на Часовоярском отрезке фронта. За последнюю неделю оккупанты начали активнее применять технику — бронированные машины при поддержке десанта. Об этом сообщает "Вильне радио" со ссылкой на информацию военных.

Россияне наступают на Часов Яр: взорвали трубы канала Северский Донец — Донбасс

Кроме того, захватчики взорвали в нескольких местах трубы канала Северский Донец – Донбасс. Как рассказал спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец, россияне создали проходы, чтобы использовать технику и продолжить штурмовать город.

"Возможно, даже мотоциклов, для логистики и наступательных действий. Таким образом, пытается расширить линию боевого столкновения именно в направлении Часового Яра", — сказал спикер.

В течение прошлой недели войска России 685 раз обстреливали украинские позиции в зоне ответственности ОТУ "Луганск", из них — 244 удара на отрезке фронтового Часового Яра. Оккупанты также увеличили количество пехотинцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военкор Богдан Мирошников отмечает, что продолжаются бои за остатки многоэтажек на западе города.

"Под/- стойким контролем Сил Обороны находятся 3 квартала, еще в одном — продолжаются бои. ЛБС в том четвертом квартале фактически отсутствует. Ни одно здание врагу легко не дается. Проблема только в том, что там в основном хрущевки, которые можно относительно легко". разбирать "танками и артой. Даже с панелями 80-90х так оно не работает. Там сложнее это сделать", – отмечает журналист.

Также большой проблемой военный корреспондент считает то, что оккупанты из микрорайона Северный понемногу проникают в пруд, который находится в тылу нашего гарнизона, который ведет борьбу за многоэтажки на западе.



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