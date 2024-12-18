Россияне нашли слабые места в обороне ВСУ: эксперт назвал критические точки

Ситуация в районе Великой Новоселки на Донетчине стала критической. Российские войска пересекли реку Мокри Ялы, усложнив транспортное сообщение между Макаровкой и Большой Новоселкой. Об этом сообщает военный эксперт Сергей Згурец.

Карта зоны боевых действий в Великой Новоселке

Река Мокри Ялы, текущая от Макаровки, стала новым барьером для украинских войск. По словам эксперта, российские войска перерезали ключевые пути сообщения и пытаются создать дополнительное кольцо прорыва над Макаровкой. Это усложняет оборону ВСУ, создавая новые риски для наших позиций.

"Ситуация в районе Великой Новоселки выглядит более критичной... Река Мокры Ялы течет от Макаровки, и противник ее перешел, фактически перерезая транспортное сообщение между Макаровкой и Великой Новоселкой. Враг пытается создать второе кольцо прорыва над Макаровкой, что создает риск для подразделений ВСУ" , – предупредил он.

Сергей Згурец отмечает, что враг активно давит на этот участок фронта, и ситуация здесь выглядит тревожной. Россияне заставили украинские силы уйти из района Нового Комара. Поэтому обеспечение украинских войск в районе Великой Новоселки теперь оказалось под угрозой.

Кроме этого, российские войска пытаются обойти Кураховское водохранилище, чтобы усложнить оборону прилегающей территории. По словам Згурца, противник хочет ограничить возможности украинских сил использовать промзону Курахово для активной обороны.

"Враг пытается создать предпосылки для того, чтобы наши войска не могли использовать потенциал промзоны для активной обороны. Риски обхода Курахового существуют, но все зависит от того, как Генштаб ВСУ найдет способы сбалансирования этих рисков", — отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Противостояние Украины и России на поле боя достигло такого технологического уровня, что теперь смело можно говорить о конфликте как о противостоянии технологий, так и противостоянии вооруженных сил. Все это в комплексе существенно повлияло на тактику, используемую войсками на поле боя. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.