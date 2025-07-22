Россияне нашли решение на фронте: что помогает продвижению врага

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Кречмаровская Наталия
Россияне меняют тактику на фронте – враг малыми группами оказывает давление на украинских защитников.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Оккупанты ставят себе задачу продвинуться как можно глубже в тыл, спрятаться где-нибудь и пробовать выжить, чтобы закрепиться для подхода новой группы, сообщают аналитики DeepState. Отмечают, что в большинстве случаях пехотинец или их небольшая группа, которой удается залезть в тыл позиций, остаются там навсегда. Операторы дронов или артиллерия пытаются сразу ликвидировать врага.
Отмечается, что реалии войны пока таковы, что оккупанты имеют постоянный успех в продвижении, используя преимущество в пехоте, которая готова сознательно умирать в штурмовых действиях в один конец.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что о давлении небольшими группами пехоты на фронте сообщал руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. По его словам, действуют группами до 10 человек. Он также рассказал, как изменилось ведение войны.