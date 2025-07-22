Россияне нашли решение на фронте: что помогает продвижению врага

Россияне меняют тактику на фронте – враг малыми группами оказывает давление на украинских защитников.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Оккупанты ставят себе задачу продвинуться как можно глубже в тыл, спрятаться где-нибудь и пробовать выжить, чтобы закрепиться для подхода новой группы, сообщают аналитики DeepState. Отмечают, что в большинстве случаях пехотинец или их небольшая группа, которой удается залезть в тыл позиций, остаются там навсегда. Операторы дронов или артиллерия пытаются сразу ликвидировать врага.

"Такие попытки врага дают им преимущество в продвижении, ведь таким образом они распыляют силы и внимание, которые направляются на выявление и ликвидацию таких групп. При том, что оккупанты сознательно идут умирать в таких штурмовых действиях. Проблемой также катастрофическая нехватка людей в обороне, которыми не успевают закрывать дыры в позициях, и которые обнаруживает враг, чтобы двигаться именно этими маршрутами в тыл”, — объясняют аналитики.

Отмечается, что реалии войны пока таковы, что оккупанты имеют постоянный успех в продвижении, используя преимущество в пехоте, которая готова сознательно умирать в штурмовых действиях в один конец.

"Наряду с этой проблемой стоит нехватка людей с нашей стороны, что образует пробелы в обороне, а ложь в докладах о реальном состоянии на местах только подпитывает эту проблему и увеличивает успех врага", — объясняют аналитики.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что о давлении небольшими группами пехоты на фронте сообщал руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. По его словам, действуют группами до 10 человек. Он также рассказал, как изменилось ведение войны.



