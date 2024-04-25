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Россияне направили миллионы в поддержку ВСУ: что произошло

Губернатор Кузбасса просит прекратить бессознательные переводы на ВСУ

сегодня, 11:35
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Кемеровской области России разгорелся скандал. Губернатор Кемеровской области (Кузбасса), Сергей Цивильев, заявил, что жители региона отправили миллионы рублей в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), став жертвами масштабных кибератак.

Россияне направили миллионы в поддержку ВСУ: что произошло

Один из регионов России "задонатив" ВСУ миллионы рублей

По словам Цивильева, эти финансовые переводы являются результатом обмана, организованного "украинскими спецслужбами". Губернатор утверждает, что эти трансакции осуществляются ежедневно и поминутно, заставляя людей ненамеренно финансировать закупку дронов и вооружений для украинской армии.

"Нас ежедневно, ежеминутно атакуют украинские спецслужбы. С начала года мошенники заставили кузбассовцев перевести на счета, с которых оплачивают дроны и вооружение ВСУ миллионы рублей. Обманывают всех", - заявил Цивильев в видеообращении.

Губернатор подчеркнул серьезность ситуации, призывая жителей региона быть внимательными и информированными. Он призвал сотрудников предприятий и организаций разъяснить ситуацию "уязвимым" категориям граждан, в том числе пенсионерам, чтобы избежать дальнейших финансовых потерь.

"Каждый должен помнить: пересказал деньги — помог врагу", — заявил российский губернатор.

Ранее "Комментарии" писали, что конгрессвумен от Республиканской партии США, бывшая украинка Виктория Спартц предлагает поправку к законопроекту о помощи Украине. Она высказывает предложение, что нужно отказаться от помощи украинским беженцам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чем республиканка возмутила украинцев. Марджори Тейлор Грин, конгрессвумен из Джорджии, просит внести поправки в законопроект о помощи Украине. На самом деле, поправок много, и они максимально бессмысленны. К примеру, Марджори Тейлор Грин предлагает, чтобы Украине не давали деньги, пока она не проведет выборы, которые должны быть свободными и справедливыми. Кроме того, Грин считает, что средства, которые выделят Украине, не могут быть использованы до тех пор, пока Украина не закроет все биолаборатории и не предоставит все данные о таких лабораториях правительства Соединенных Штатов.



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Источник: https://www.unian.ua/russianworld/odin-z-regioniv-rosiji-zadonativ-zsu-milyoni-rubliv-gubernator-v-isterici-video-12616050.html
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