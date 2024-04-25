В Кемеровской области России разгорелся скандал. Губернатор Кемеровской области (Кузбасса), Сергей Цивильев, заявил, что жители региона отправили миллионы рублей в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), став жертвами масштабных кибератак.

Один из регионов России "задонатив" ВСУ миллионы рублей

По словам Цивильева, эти финансовые переводы являются результатом обмана, организованного "украинскими спецслужбами". Губернатор утверждает, что эти трансакции осуществляются ежедневно и поминутно, заставляя людей ненамеренно финансировать закупку дронов и вооружений для украинской армии.

"Нас ежедневно, ежеминутно атакуют украинские спецслужбы. С начала года мошенники заставили кузбассовцев перевести на счета, с которых оплачивают дроны и вооружение ВСУ миллионы рублей. Обманывают всех", - заявил Цивильев в видеообращении.

Губернатор подчеркнул серьезность ситуации, призывая жителей региона быть внимательными и информированными. Он призвал сотрудников предприятий и организаций разъяснить ситуацию "уязвимым" категориям граждан, в том числе пенсионерам, чтобы избежать дальнейших финансовых потерь.

"Каждый должен помнить: пересказал деньги — помог врагу", — заявил российский губернатор.

Ранее "Комментарии" писали, что конгрессвумен от Республиканской партии США, бывшая украинка Виктория Спартц предлагает поправку к законопроекту о помощи Украине. Она высказывает предложение, что нужно отказаться от помощи украинским беженцам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чем республиканка возмутила украинцев. Марджори Тейлор Грин, конгрессвумен из Джорджии, просит внести поправки в законопроект о помощи Украине. На самом деле, поправок много, и они максимально бессмысленны. К примеру, Марджори Тейлор Грин предлагает, чтобы Украине не давали деньги, пока она не проведет выборы, которые должны быть свободными и справедливыми. Кроме того, Грин считает, что средства, которые выделят Украине, не могут быть использованы до тех пор, пока Украина не закроет все биолаборатории и не предоставит все данные о таких лабораториях правительства Соединенных Штатов.