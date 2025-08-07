В Сумах вечерняя атака россиян нанесла значительный ущерб жилому сектору. Под огонь попал Ковпаковский район: повреждено по меньшей мере семь домов, несколько хозяйственных построек и автомобиль. Один из снарядов перебил газовую трубу – десятки абонентов остались без поставки.

Россияне нанесли массированный удар по Сумам

Попадание зафиксировали сразу на четырех локациях в одном микрорайоне. По предварительным данным, оккупанты применили реактивную систему залпового огня. Тип оружия еще уточняется.

В настоящее время на месте работают спасатели, коммунальные службы и аварийные бригады. В медицинской помощи никто не нуждался — обошлось без пострадавших. Работы по ликвидации последствий продолжаются.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что после протестов возле территориального центра комплектования в Виннице военные с передовой обратились к участникам митинга с публичным месседжем. Они считают подобные акции угрожающими тыловой стабильности и призывают граждан не поддаваться манипуляциям.

По словам военных, если протестующие действительно хотят, чтобы их услышали, стоит приехать на передовую и поговорить с теми, кто рискует жизнью каждый день. Никто не будет их задерживать, наоборот, готовы выслушать, как живется в тылу, и показать, как выглядит реальность на нуле.





Военные также отмечают парадоксальность требований протестующих. Люди, длительно игнорировавшие законы по военному учету, сегодня требуют соблюдения своих прав. Именно из-за массового уклонения ТЦК вынуждены действовать в условиях дефицита человеческих ресурсов, поэтому и возникают непопулярные решения.

