Россияне намеренно обстреляли спасателей: что известно
Россияне намеренно обстреляли спасателей: что известно

Оккупанты ударили по Черниговщине: целили умышленно по спасателям

15 сентября 2025, 10:15
Автор:
Недилько Ксения

Вчера под массированной атакой вражеских беспилотников находились Нежин и Нежинский район Черниговской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Россияне намеренно обстреляли спасателей: что известно

Россияне намеренно обстреляли спасателей: что известно

По его данным, в результате атаки пять человек в больницах. Четверо из них – работники ГСЧС, выехавшие тушить пожар после обстрела одного из предприятий. Агрессор повторно ударил по объекту. В результате прилета травмированы четверо пожарных.

В ГСЧС Украины называют это целенаправленной атакой по спасателям, которые происходят все чаще.

Также ранен 59-летний житель одного из сел Нежинщины. Его госпитализировали в Черниговскую областную больницу. Поврежден жилой дом.

Под ударом в Нежинщине – объекты критической инфраструктуры. А также – бизнес.

Всего за минувшие сутки враг 42 раза обстрелял Черниговщину. 81 взрыв. Под ударом находились 20 населенных пунктов.

В Новгород-Северском районе из-за обстрелов загорелись хозяйственные постройки.

В нескольких районах в результате вражеских ударов загорелась сухая трава. Совокупно – почти 10 га. Пожар был ликвидирован.

Россияне намеренно обстреляли спасателей: что известно - фото 2
Россияне намеренно обстреляли спасателей: что известно - фото 3
Россияне намеренно обстреляли спасателей: что известно - фото 4
Россияне намеренно обстреляли спасателей: что известно - фото 5

                                                                                                 

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 15 сентября российские войска снова нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, в результате атаки одна из громад Запорожского района осталась без электроснабжения. Кроме того, зафиксирован масштабный пожар в жилом секторе — горят частные дома.



