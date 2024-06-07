Россияне создали схему хищения украинского зерна, которая с начала полномасштабного вторжения работает на постоянной основе.

Оккупанты продолжают похищать украинское зерно. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, захватчики вывезли с временно оккупированных территорий Херсонской области не менее 30 тысяч тонн аграрной продукции и заработали более 6 млн. евро.

Отмечается, что зерно и другие сельхозтовары из Херсонской области россияне при содействии местных гауляйтеров отправили в Азербайджан, Сирию, Турцию и Иран.

По данным Центра сопротивления, один из так называемых "экспортеров" украинского зерна — лицо, близкое к российскому диктатору Владимиру Путину.

По информации Центра национального сопротивления, только с начала 2024 года на временно оккупированном Донбассе из Мариуполя морем было отправлено 50,7 тысячи тонн зерна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что приоритетной целью захватчиков на Донбассе является трасса из Покровска на Константиновку, рассказал пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. "После Очеретиного россияне рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Вероятно, у них есть цель захватить город Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", — сообщил пресс-секретарь ОСУВ "Хортица".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.