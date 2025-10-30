logo

Россияне накопили сотни средств поражения, чтобы нанести массированный удар по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне накопили сотни средств поражения, чтобы нанести массированный удар по Украине

Оккупанты запустили большое количество целей, чтобы нанести смертельный удар

30 октября 2025, 14:14
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В ночь на 30 октября (с 19:00 29 октября) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Россияне накопили сотни средств поражения, чтобы нанести массированный удар по Украине

Россияне накопили сотни средств поражения, чтобы нанести массированный удар по Украине

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения – 52 ракет (9 из них – "баллистика") и 653 БпЛА разных типов (около 400 из них – "шахеды"):

- 653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым);

- 4 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Нижнегородской обл. – РФ);

- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Ростовской обл. – РФ);

- 8 крылатых ракет "Калибр";

- 2 крылатых ракет Искандер-К (из Курска, Воронежская обл. – РФ);

- 30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской обл. – Рф);

- 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из акватории Черного моря);

- 1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из акватории Черного моря).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушных целей:

– 592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

- 7 крылатых ракет "Калибр";

- 1 крылатую ракету Искандер-К;

- 21 крылатых ракет Х-101;

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В настоящее время зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины.

Кроме того, 3 вражеских ракета (по состоянию на 11.30) локационно потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днём оккупанты ударили баллистикой по Днепру.



