Россияне накопили сотни средств поражения, чтобы нанести массированный удар по Украине

В ночь на 30 октября (с 19:00 29 октября) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения – 52 ракет (9 из них – "баллистика") и 653 БпЛА разных типов (около 400 из них – "шахеды"):

- 653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым);

- 4 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Нижнегородской обл. – РФ);

- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Ростовской обл. – РФ);

- 8 крылатых ракет "Калибр";

- 2 крылатых ракет Искандер-К (из Курска, Воронежская обл. – РФ);

- 30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской обл. – Рф);

- 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из акватории Черного моря);

- 1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из акватории Черного моря).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушных целей:

– 592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

- 7 крылатых ракет "Калибр";

- 1 крылатую ракету Искандер-К;

- 21 крылатых ракет Х-101;

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В настоящее время зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины.

Кроме того, 3 вражеских ракета (по состоянию на 11.30) локационно потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется.

