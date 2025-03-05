Россияне начали завывать: в ВСУ заговорили о возвращении оккупированных территорий

Силы обороны удерживают Покровское направление и этому есть несколько причин, отмечает военный Александр Карпьюк. Первая, и наиболее важная причина – это обескровливание российских подразделений, за эту зиму.

Война в Украине

"По мнению Путина, мы должны были упасть как минимум на территории всей Донецкой области. Но Покровск до сих пор стоит. Мы пережили очень сложную зиму. С дефицитом дронов, со сорванной мобилизацией, с демотивированными новыми бригадами, собиравшими раму некоторое время, с большим количеством вражеского ИПСО", — отметил военный.

По его словам, зима была очень снисходительной к россиянам. В частности, речь идет о туманах, которые не давали эффективно работать украинским дронам. Но, говорит Карпьюк , на исходе зимы ударили морозы, и в это время штурмовые группы россиян были не в лучшем состоянии.

"Морозы забирают туманы и поднимают облака на высоту, а крыльям пофиг на мороз им облака повыше, и за это время было нанесено сильное огневое поражение по прицепной артиллерии. На линии нашей бригады террор арты приобрел такие объемы, что мы уже задолбались слышать нытье по перехватам. И это все произошло, когда россияне уже в некоторых городах бежали в штурмы на костылях. По некоторым перехватам противник в некоторых городах считает свои подразделения небоеспособными, но их упорно гонят вперед", – отметил военный.

Второй причиной провалов россиян стало то, что на проблемные участкм было переброшено усиление сил обороны. Конечно, говорит военный, нужно было время на координацию и подготовку, но когда все заработало – россияне взвыли.

"Это еще не контрнаступление, но мы с глухой обороны переходим к активной обороне, линия уже не сыпется так быстро, а это значит, что появилось время на то, чтобы строить фортификации", — отметил военный.

По его словам, речь идет о первых признаках, что вскоре подразделения РФ будут вынуждены перейти в оборону, как в 2023 году летом, чтобы заняться аккумулированием нового пехотного мяса.

"Тогда и мы что-нибудь отожмем назад, и будем иметь время, чтобы построить линию обороны согласно ошибкам прошлых периодов. Деду Трампу сложно будет рассказывать о доминировании РФ, "и поэтому надо подписать что я скажу, потому что вы проигрываете", если войска РФ начнут получать п*здюлей", — подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как РФ хочет отжать себе всю Херсонскую область.



