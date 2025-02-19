Россияне начали ядерные пугалки: выведены на боевое патрулирование пусковые установки «Ярс»

В Новосибирском ракетном соединении маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию оккупационного Минобороны РФ.

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В ведомстве отмечают, что расчеты выполняют задания по маршу протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов с изменением полевых позиций, их инженерного оборудования и охраны. Также оккупанты решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

"В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс". Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", – заявили в МО РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в четверг, 6 февраля, Украину всколыхнула информация о вероятном запуске "Орешника" по Киеву. Сообщалось, что ракета взорвалась на территории России.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что информация не соответствует действительности. В Центре отметили, что информацию обнародовало издание Forbes со ссылкой на блогера и украинского военного Кирилла Сазонова.

“На самом деле: материал американского издания построен только на предположениях Сазонова, а не на фактических данных. Сам Сазонов в своем сообщении использовал формулировку "вероятно запустили", "вероятная цель — Киев". Это подтверждает, что реальных доказательств того, что россияне запускали Орешник по Киеву, нет", — говорится в сообщении.