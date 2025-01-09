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Россияне начали принудительно призывать мужчин на оккупированных территориях

На срочную службу принудительно призывают жителей временно оккупированных регионов Херсона и Запорожья

9 января 2025, 16:31
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Недилько Ксения

Согласно разведывательной информации, российские оккупационные власти впервые провели принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей. С 1 октября по 31 декабря 2024 года на срочную службу призвали около 300 человек. Об этом пишут в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Россияне начали принудительно призывать мужчин на оккупированных территориях

Иллюстративное фото

Оккупационная администрация заставляет украинцев до 60 лет становиться на "военный учет". В случае отказа оккупанты угрожают увольнением и последующими ограничениями в трудоустройстве.

Кроме того, агрессор пытается привлечь местных жителей в службу в вооруженных силах РФ по контракту. В частности, оккупационная администрация в Луганской области обещает 2,5 млн рублей за его заключение.

Международное гуманитарное право категорически запрещает мобилизацию жителей оккупированных территорий в вооруженные силы государства-оккупанта. Подобные действия России являются грубым нарушением прав человека и очередным преступлением, совершенным кремлевским режимом.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что юноши с 17 лет, не выполнившие норму закона по военному учету, получат штраф в размере 17 тыс. грн. Соответствующие изменения в Закон "О воинской обязанности и службе" внесли народные депутаты.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге о принятии законопроекта с регистрационным номером 12076 как закона рассказал, что есть определенные новинки, касающиеся военного учета 17-летних.

"Если 17-летний гражданин не выполнил требования закона и до 31 августа 2024 года не встал на военный учет, то он может стать на учет исключительно после самостоятельного прибытия в ТЦК и СП. То есть до 31 августа он может стать на учет через электронные коммуникации. "Резерв", "Армия" и через Дию", — подчеркнул нардеп.



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