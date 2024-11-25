Россияне начали охоту на украинских юношей: что задумали

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Ткачик Олеся
Российские оккупанты в сельских районах Мариупольского района проводят принудительную мобилизацию юношей в возрасте 18–22 лет, заставляя их подписывать контракты для участия в войне. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, не менее 10 украинских ребят уже стали жертвами этого давления. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
Российские срочники
По его словам, военкоматы проводят "охоту" на молодых мужчин в селах Мариупольского района. Оккупанты выбирают тех, кто должен проходить срочную службу, привозят их в военкоматы, где угрозами заставляют подписать контракты.
Этот процесс уже распространился на Бердянский район, и советник мэра уверен, что масштабы принудительной мобилизации будут только расти.
Известно, что 16 ноября выпускники донецкого филиала Нахимовского училища были отправлены в российские воинские части, в частности в город Батайск в Ростовской области. Следует отметить, что первый выпуск училища в 2022 году состоял из детей, родившихся в Донецке во время украинского контроля. Они добровольно написали рапорты с просьбой о досрочном выпуске, чтобы отправиться на фронт сразу после оккупации Мариуполя.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинцы возвращаются в оккупированный Мариуполь.
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