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Россияне начали охоту на украинских юношей: что задумали

Россияне на оккупированных территориях охотятся на украинских юношей, чтобы отправить их на фронт

сегодня, 17:13
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Ткачик Олеся

Российские оккупанты в сельских районах Мариупольского района проводят принудительную мобилизацию юношей в возрасте 18–22 лет, заставляя их подписывать контракты для участия в войне. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, не менее 10 украинских ребят уже стали жертвами этого давления. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

Россияне начали охоту на украинских юношей: что задумали

Российские срочники

По его словам, военкоматы проводят "охоту" на молодых мужчин в селах Мариупольского района. Оккупанты выбирают тех, кто должен проходить срочную службу, привозят их в военкоматы, где угрозами заставляют подписать контракты.

"Угрожают тем, что отправляют в Чечню, а там чеченцы с ними сделают все что угодно, потому что они украинцы. Также, мол, отправят к бурятам или на Дальний Восток, и там их тоже ждет не лучшая судьба. Если же это не работает, начинаются угрозы семей, ФСБ, военной комендатуры", — отметил Андрющенко.

Этот процесс уже распространился на Бердянский район, и советник мэра уверен, что масштабы принудительной мобилизации будут только расти.

Известно, что 16 ноября выпускники донецкого филиала Нахимовского училища были отправлены в российские воинские части, в частности в город Батайск в Ростовской области. Следует отметить, что первый выпуск училища в 2022 году состоял из детей, родившихся в Донецке во время украинского контроля. Они добровольно написали рапорты с просьбой о досрочном выпуске, чтобы отправиться на фронт сразу после оккупации Мариуполя.

"Я не уверен, остались ли вообще среди них живые после происходящего на фронте. Оккупанты ежегодно выпускают они детей, которые потом идут на фронт", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинцы возвращаются в оккупированный Мариуполь.





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Источник: https://24tv.ua/mariupoli-rosiyani-zmushuyut-yunakiv-pidpisuvati-kontrakt-chim_n2693634
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