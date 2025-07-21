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Россияне начали новое наступление: куда они лезут

Бунятов рассказал, что, в общем, ситуация не слишком благоприятная для украинских бойцов.

21 июля 2025, 19:10
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Лиля Воробьева

Российские оккупанты начали наступление еще на одном направлении в Харьковской области. Враг стремится оттянуть украинские резервы из Купянского направления. Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман", командир взвода батальона "Айдар".

Россияне начали новое наступление: куда они лезут

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

В Telegram-канале он рассказал о новой атаке противника.

"Россияне открыли еще одно направление в Харьковской области с целью оттягивания наших резервов с Купянского направления", — отметил Бунятов.

По его словам, ситуация для украинских защитников остается сложной, ведь большая протяженность границы позволяет российской армии действовать подобным образом почти по всей линии.

Военный отметил, что такие локальные прорывы окупантов из-за нехватки резервов приходится сдерживать точечно, привлекая подразделения бригад, которые уже выполняют задачи непосредственно на фронте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актика ударов России меняется . Украинцам придется привыкать к регулярным ночным воздушным атакам, поскольку Россия изменила тактику ударов. Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "Мы — Украина".

По его словам, в настоящее время количество ракет, которые россияне запускают одновременно с дронами, уменьшилось.

"Было 60-80 ракет за одно нападение. Сейчас 20-30 ракет, иногда меньше. Но это происходит почти каждую ночь. Поэтому можно предположить, что они изменили тактику. Не готовятся к воздушным нападениям с периодичностью 15-30 дней. А делают это с периодичностью в 2-3 дня", — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что на фоне увеличения количества атак Россия уменьшает количество ракет в каждом конкретном ударе.



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Источник: https://t.me/stanislav_osman/9338
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