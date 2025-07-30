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Россияне начали массированную атаку на Украину: к чему готовиться

Россияне готовятся ночью нанести массированный удар по Украине

30 июля 2025, 21:16
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Недилько Ксения

Сегодня вечером оккупанты уже запустили ударные беспилотники типа "шахед" и "герань" по областям Украины. Уже в нескольких регионах, северных, южных, восточных и центральных, раздается воздушная тревога.

Россияне начали массированную атаку на Украину: к чему готовиться

Россияне начали массированную атаку на Украину: к чему готовиться

Пока группы БпЛА пролетают транзитом, о взрывах не сообщается.

Мониторинговые каналы сообщают, что ночью вероятно большое количество "шахедов", также идентифицирована работа телекодовой радиоаппаратуры на боевой (или боевой считается последние 2 сезона) частоте, применяемой командованием дальней авиации вкс рф. Это может быть явным признаком того, что оккупанты применят ночью бомбардировщики с крылатыми ракетами. Также возможно применение баллистического вооружения.

В любом случае необходимо не пренебрегать воздушной тревогой, следить за сообщениями мониторинговых каналов и находиться в укрытиях при обстреле.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вражеские войска продолжают готовить самолеты стратегической авиации к следующему массированному обстрелу.

По данным платформы Tracking, за прошедшую ночь все 3 Ту-95МС, участвовавшие в ракетной атаке 28 июля осуществили передислокацию на Дальний Восток (АБ "Украинка"). Отмечается, что 2 борта Ту-95МС, вероятно, уже снаряжены КР Х-101.

Общее количество всех Ту-95МС вблизи Украины на 29 июля, как отмечают аналитики платформы, составляет 4х единицы:

- "Оленья" — 1х Ту-95МС.

- "Энгельс-2" — 1х Ту-95МС.

- "Дягилево" — 2х Ту-95МС.

На Дальнем Востоке расположено больше всего самолетов стратегической авиации — на авиабазе "Украинка" — 38 Ту-95МС.



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