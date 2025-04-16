Россияне начали использовать ядовитые «шахеды», чтобы убить еще больше украинцев (ОБНОВЛЕНО)

Россияне начали наносить ядовитые вещества на свои БПЛА типа Shahed 136/“Герань-2”, чтобы наносить дополнительный вред людям, которые будут подбирать обломки сбитых дронов. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на информацию из военных источников.

Россияне могут химически обрабатывать "шахеды"

Информация на сто процентов не подтверждает, что это именно массовое явление, однако украинцев призывают ни в коем случае не касаться обломков сбитых дронов без предварительного анализа их на химическую опасность.

Отмечается, что в России уже давно действуют целые институты, разрабатывающие ядовитые боевые вещества.

Не исключается и возможность, что россияне периодически запускают разными каналами дезинформацию о своих боевых возможностях, чтобы сеять панику.

Поэтому украинцев призывают взвешенно и спокойно относиться и к этой, и к любой информации об их новых тактиках.

"Да осторожность не будет лишней, потому что наш враг действительно идет на любые запрещенные гуманитарным правом и международными конвенциями способы, чтобы убить или искалечить как больше украинцев. Поэтому берегите себя и не берите в руки даже обломки, которые могут выглядеть безопасно", – говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНО: в Центре противодействия дезинформации СНБО подтвердили, что враг использует для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные ядовитыми веществами.

Центр верифицировал эту информацию в спецслужб и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что в одном из БпЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом "CS" (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия.

Враждебные БпЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей. Однако информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса русских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупанты активизировали сброс с ядовитыми веществами, в частности, на Купянском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

В ЦПД отметили, что россияне начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. Андрей Коваленко добавил, что уже подтверждены несколько достаточно серьезных случаев в последнее время на Купянском направлении, где враг прорывается вперед. "Фактически Россия использует запрещенные химические вещества, нарушая все возможные правила ведения войны", — высказался Андрей Коваленко.