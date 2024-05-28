Россияне нацелились на крупный украинский город: враг хочет "перерезать" ключевую трассу на востоке

Город Красногоровка Донецкой области, несмотря на сообщение захватчиков РФ о его захвате, остался под контролем ВСУ , сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Бои за Красногоровку (фото из открытых источников)

"Наши воины продолжают оборонять город. Враг каждый день пытается штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Но населенный пункт находится под контролем ВСУ", — заявил военный журналистам " Интерфакс-Украина ".

Подполковник сообщил, что боевые действия проходили в районе Красногоровки и Константиновки. Все атаки были отражены, ситуация под контролем наших военных.

"В районе Нетайлового ситуация характеризуется высокой активностью врага. Враг не перестает наступать на позиции наших защитников и постоянно массированно ведет обстрел позиций", — отметил спикер.

Военный добавляет, что РФ направила много живой силы на захват населенного пункта Очеретино, но захватчики из Очеретино прорываются к магистрали Покровск-Константиновка, постоянно идут на штурм, чтобы захватить Покровск и трассу на Константиновку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ изменила цель наступления на Юге . Российская армия не может установить полный контроль над селом Роботино в Запорожской области. Населенный пункт разрушен и простреливается с обеих сторон, положение этой линии фронта остается сложным. Об этом во время эфира FREEDOM сообщил глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

Как он утверждает, захватчики не могут войти в Роботино и показать реальные доказательства, что это поселение или то, что от него осталось, находится под их контролем.

