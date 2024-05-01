Россияне на оккупированных территориях прибегают к новым угрозам: детали

В так называемой "ЛНР" россияне угрожают отобрать новорожденного ребенка, если его родители не будут иметь российские документы. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



Россияне заставляют украинцев в оккупацию получать российские паспорта. Фото из открытых источников

Руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор в социальных сетях сообщил о новых угрозах, к которым прибегают российские оккупанты на украинских временно оккупированных территориях. По его словам, они требуют наличия паспорта РФ при выписке из больницы после родов, в противном случае угрожают не отдать младенца.

"В преддверии родов женщин в так называемой "лнр" в отдельных случаях еще могут госпитализировать без наличия паспорта РФ. Однако через неделю, при выписке, обязательно проверяют, есть ли российские документы у одного из родителей. Угрожают не отдать ребенка", — пишет Лисогор.

Кроме того, по словам главы Луганской ОВА, россияне на территории оккупированной Старобельщины организовали блокпосты, где проверяют документы у украинцев, а тем, кто младше 30 лет выдают повестку для прохождения службы. Артем Лысогор сообщил, что такие действия сейчас ограничиваются постановкой на военный учет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная схема по которой российские власти побуждают россиян переезжать в оккупированный Мариуполь. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россиянам дают деньги для заселения и ремонта в заброшенных квартирах украинцев.

Также "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде приняли закон, позволяющий работодателям увольнять людей, имеющих родственников на временно оккупированных территориях Украины.