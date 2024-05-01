logo

BTC/USD

57370.56

ETH/USD

2879.02

LTC/USD

76.42

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне на оккупированных территориях прибегают к новым угрозам: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне на оккупированных территориях прибегают к новым угрозам: детали

На временно оккупированных территориях Украины россияне угрожают отбирать детей, если у их родителей нет российских паспортов.

сегодня, 11:15
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В так называемой "ЛНР" россияне угрожают отобрать новорожденного ребенка, если его родители не будут иметь российские документы. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Россияне на оккупированных территориях прибегают к новым угрозам: детали

Россияне заставляют украинцев в оккупацию получать российские паспорта. Фото из открытых источников

Руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор в социальных сетях сообщил о новых угрозах, к которым прибегают российские оккупанты на украинских временно оккупированных территориях. По его словам, они требуют наличия паспорта РФ при выписке из больницы после родов, в противном случае угрожают не отдать младенца.

"В преддверии родов женщин в так называемой "лнр" в отдельных случаях еще могут госпитализировать без наличия паспорта РФ. Однако через неделю, при выписке, обязательно проверяют, есть ли российские документы у одного из родителей. Угрожают не отдать ребенка", — пишет Лисогор.

Кроме того, по словам главы Луганской ОВА, россияне на территории оккупированной Старобельщины организовали блокпосты, где проверяют документы у украинцев, а тем, кто младше 30 лет выдают повестку для прохождения службы. Артем Лысогор сообщил, что такие действия сейчас ограничиваются постановкой на военный учет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная схема по которой российские власти побуждают россиян переезжать в оккупированный Мариуполь. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россиянам дают деньги для заселения и ремонта в заброшенных квартирах украинцев.

Также "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде приняли закон, позволяющий работодателям увольнять людей, имеющих родственников на временно оккупированных территориях Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/luhanskaVTSA/18554
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости