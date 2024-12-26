logo

BTC/USD

96562.37

ETH/USD

3406.15

LTC/USD

104.17

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне на оккупированной территории привлекают к мобилизации полицию: в чем заинтересован Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне на оккупированной территории привлекают к мобилизации полицию: в чем заинтересован Кремль

Как пытаются мобилизовать мужчин на оккупированной территории

26 декабря 2024, 13:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На временно оккупированных территориях пытаются мобилизовать мужчин на войну против Украины. Для этого привлекают полицию – обещают премию за каждого мобилизованного.

Россияне на оккупированной территории привлекают к мобилизации полицию: в чем заинтересован Кремль

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре национального сопротивления рассказали, что на ВОТ русские пытаются завербовать подозреваемых любых уголовных правонарушениях в ряды своей армии.

“Так, следователь который “дожмет” подозреваемого по делу заключить контракт с ВС РФ в обмен на снятие обвинений получает 10 тыс. рублей премии. Таким образом, репрессивный аппарат МВД оккупантов заинтересован в давлении на задержанных и зафиксированы случаи физического избиения с требованием заключать контракты”, — пояснили в центре.

Отмечается, что перед полицией был поставлен план мобилизации, который составляет 10% от всех задержанных в регионе. Именно таким способом враг планирует выполнить план по мобилизации на ВОТ, ведь сейчас планы провалены из-за нежелания местных служить в армии оккупанта.

"Заметим, что вербовка жителей оккупированных территорий – это нарушение международного права, которое сознательно нарушают захватчики. Однако исполнители этого преступления не защищены, ведь для Кремля они являются лишними свидетелями”, — отметили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что в России всегда пытаются показать, что заботятся о своих гражданах, однако, как писал портал "Комментарии", дальше громких заявлений не идет. В российском бюджете не нашлось денег на ипотеку для участников войны. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в начале года Путин анонсировал введение особых условий ипотеки для участников "СВО", однако затем программу отменили.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-platyat-politsayam-za-kozhnogo-zatrymanogo-yakyj-uklade-kontrakt-zi-zs-rf/
Теги:

Новости

Все новости