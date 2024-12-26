Россияне на оккупированной территории привлекают к мобилизации полицию: в чем заинтересован Кремль

На временно оккупированных территориях пытаются мобилизовать мужчин на войну против Украины. Для этого привлекают полицию – обещают премию за каждого мобилизованного.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре национального сопротивления рассказали, что на ВОТ русские пытаются завербовать подозреваемых любых уголовных правонарушениях в ряды своей армии.

“Так, следователь который “дожмет” подозреваемого по делу заключить контракт с ВС РФ в обмен на снятие обвинений получает 10 тыс. рублей премии. Таким образом, репрессивный аппарат МВД оккупантов заинтересован в давлении на задержанных и зафиксированы случаи физического избиения с требованием заключать контракты”, — пояснили в центре.

Отмечается, что перед полицией был поставлен план мобилизации, который составляет 10% от всех задержанных в регионе. Именно таким способом враг планирует выполнить план по мобилизации на ВОТ, ведь сейчас планы провалены из-за нежелания местных служить в армии оккупанта.

"Заметим, что вербовка жителей оккупированных территорий – это нарушение международного права, которое сознательно нарушают захватчики. Однако исполнители этого преступления не защищены, ведь для Кремля они являются лишними свидетелями”, — отметили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что в России всегда пытаются показать, что заботятся о своих гражданах, однако, как писал портал "Комментарии", дальше громких заявлений не идет. В российском бюджете не нашлось денег на ипотеку для участников войны. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в начале года Путин анонсировал введение особых условий ипотеки для участников "СВО", однако затем программу отменили.







