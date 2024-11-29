Россияне на фронте идут в «последний бой»: что задумал Путин

У России есть ограниченные ресурсы для ведения войны нынешней интенсивности, об этом в эфире "Эспрессо" сказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Владимир Путин

"К сожалению, есть вопросы, кто закончится первым — россияне или мы. Потому что на вопрос, когда закончатся россияне, у меня есть более-менее четкий ответ. У них ресурсов на войну такой интенсивности и силы, как сейчас, максимум в год". По многим параметрам даже меньше. Но вы видите, что они сейчас производят, вы видите, какие у них сейчас потери", — заметил Дикий.

По его словам, нынешняя осень стала самой утратной для российской армии с начала полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что самые большие потери россиян зафиксированы с весны 2022 года. противником. Даже во время штурмов Бахмута и Авдеевки. потери были меньше, чем сейчас, добавил эксперт.

По его словам, количество потерь растет еженедельно, что свидетельствует о критическом истощении ресурсов.

То есть, говорит Дикий, россияне сталкиваются с дефицитом не только техники, но и личного состава. По его мнению, именно это заставило Кремль обратиться за помощью даже в такие страны, как Северная Корея.

"Даже этот ресурс, кажется, иссякает, потому что не от хорошей жизни они начинают заказывать пушечное мясо из Северной Кореи. Единственное логическое объяснение тому, что понимая, что ресурс имеет максимум в год такой войны. И потому решили, что нет смысла беречь резервы, что надо бросить все силы в последнее решительное сражение, попытаться дожать нас именно сейчас", — отметил Дикий.

По мнению Дикого, Россия делает ставку на максимальное давление.

"Но, к сожалению, эта стратегия может сработать. Потому что, возвращаясь к вопросу, с которого я начал: кто закончится первым? Выходит так, что у них ресурсов еще на год такой войны, а у нас на полгода, если у нас у нас тыла не произойдут радикальные изменения, особенно в вопросах мобилизации", — подчеркнул Дикий.

Дикий призвал к радикальным изменениям во внутренней политике Украины, чтобы обеспечить устойчивость фронта и дать решительный отпор агрессору.

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